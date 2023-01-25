Напомню, что палиндром — это предложение (или даже группа предложений!) с одинаковым прочтением слева направо и справа налево. Я этим забавляюсь давно, но про пуйло у меня вышло только сегодня.

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Пример палиндрома (не мой): ПАЛИНДРОМ — И НИ МОРД, НИ ЛАП. Глубокого смысла в палиндромах, конечно, нет, но "прикол прикольный".

А теперь — внимание! Впервые! На мордорском языке! Палиндром лично о пуйле, ещё и со смыслом!

ПУТИН? О, НАХ! ХАН ОН И ТУП!

Но вариант этот — как бы сокращённый. Слово "хан" в нём какое-то мягкое, уж лучше было бы "хам". Поэтому мне больше нравится вариант чуть расширенный. Он понятен тем, кто помнит знаменитый некогда фильм режиссёра Георгия Данелии "Кин-дза-дза!" (авторы сценария — Георгий Данелия и Резо Габриадзе), где неожиданных гостей из москвы, одного из которых звали, кстати, "дядя Вова", на другой планете называли презрительным словом "пацак". Слово это, принимая фильм, никто не догадался тогда прочитать наоборот. Так вот, именно оно и позволяет сделать мой палиндром (уже в соавторстве с двумя вышеуказанными неразоблачёнными грузинами) более полным:

ПУТИН? О, НАХ, ПАЦАК! КАЦАП-ХАН ОН И ТУП!

То есть не просто хан, а понятно чей.

Кстати, об исконной близости оркостанских правителей к ханам, а также о настоящей истории Украины, более близкой к Швеции и Литве, чем к мордору, см. шикарный материал здесь.