Впервые в Краматорске состоится "Форум добрых дел", объединяющий людей доброй воли

30 июля 2021 в г. Краматорск состоится "Форум добрых дел", где встретятся обычные украинцы и представители благотворительных фондов, организаций, которые развивают гражданское общество. Тема мероприятия – "Гражданское общество на прифронтовых территориях Украины".

Как сообщает организатор, которым выступил Институт развития гражданского общества имени Голды Меир при поддержке "Банка Альянс", цель форума – продемонстрировать широкой общественности механизмы, факторы и пути развития гражданского общества на прифронтовых территориях Украины.Отмечается, что мероприятие – не о политике, а о самодостаточных украинцах, поскольку именно эти люди ежедневно своей энергией и добрыми делами развивают гражданское общество в Украине.

Видео дня

"Они не ждут помощи, а становятся примером и вдохновителями! Во время Форума выступят обычные украинцы, меценаты, филантропы, представители гражданского сектора, бизнесмены, работающие в Краматорске и вокруг него, и тем самым помогают жителям прифронтовой территории. Мы хотим, чтобы люди объединялись вокруг светлых и нужных дел, ведь Форум – площадка, объединяющая людей доброй воли. Мы хотим рассказать об историях, которые вдохновляют и меняют страну к лучшему!" – отметили организаторы.

К участию в мероприятии приглашаются представители благотворительных фондов, общественных организаций, педагоги, предприниматели, лидеры мнений. Форум собирает украинцев, которые умеют удивлять и вдохновлять! Участие – бесплатно.

Организаторы сообщили также повестку дня мероприятия:

• 10: 30-11: 00 – регистрация, приветственный кофе

• 11: 00-11: 25 – открытие "ФОРУМА ДОБРЫХ ДЕЛ"

• 11: 30-13: 30 – работа теоретического блока "Развитие гражданского общества на прифронтовых территориях Украины. Примеры добрых дел"

• 13: 35-14: 20 – работа дискуссионной панели "Презентация Местных гражданских инициатив" (работа "свободного микрофона")

• 14: 20-14: 30 – подведение итогов. Закрытие "ФОРУМА ДОБРЫХ ДЕЛ".

"Кто еще лучше может решить вопрос, кроме людей, которых они касаются? Такая логика простая, но действенная, поэтому мы стараемся привлечь максимум усилий местных деятелей, бизнесов и органов власти к решению насущных вопросов", – отметили организаторы.

30 июля будут рассмотрены реальные механизмы по решению следующих вопросов:

• что может сделать гражданское общество для улучшения жизни на востоке Украины;

• факторы формирования гражданского общества в прифронтовых территориях Украины;

• проблемные вопросы развития гражданского общества на прифронтовых территориях Украины.

Поддержку мероприятию оказали Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и Краматорский горсовет.

Партнеры "Форума Добрых Дел":

• Благотворительный фонд помощи "КОЛО"

• ОО "МОЛОДА БАРВИСТА УКРАЇНА"

• Коммунальное учреждение культуры "Донецкий областной учебно-методический центр культуры.

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Регистрация на Форум Добрых Дел является обязательной и бесплатной: http://surl.li/zqob.

"ФОРУМ ДОБРЫХ ДЕЛ" пройдет с соблюдением всех карантинных мероприятий.

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За время существования "Форум Добрых дел" собрал около 1500 участников и 100 спикеров. Первый "Форум Добрых Дел" состоялся в Киеве в 2019 году. В 2020 году Форум проходил дважды, а в 2021 – один раз.