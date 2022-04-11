Нам щастить. Ми стільки разів в найскладніших ситуаціях власної історії змогли вирулити, коли прірва була ось-ось що я починаю вірити у карму і що вона повертається за всі сторіччя і покоління поневолення і страждань.

Просто згадайте як ми отримали незалежність в 1991, завернули Яника в 2004 і 2013, відбили 3/4 окупованих територій в 2014, а Київ, Чернігів, Суми і ще багато міст та сіл за минулі тижні.

Ми дуже фартова нація. Удача, а тепер уже і весь світ на нашому боці. Залишилось тільки навчитися цю удачу використовувати по повній і доводити почате до кінця. Буде не так "весело", місцями навіть нудно. Але думаю що ми до цього вже дозріли. Попереду вирішальні дні, а потім потрібно буде роками закріпляти і боронити результат. Всім разом, нарешті забувши за протиріччя