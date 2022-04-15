Возобновлено железнодорожное сообщение на участке Киев – Нежин, – Кубраков

Украинские железнодорожники открыли для движения поездов участок Киев – Нежин, где во время активных военных действий были разрушены два железобетонных железнодорожных моста, участок пути и контактная сеть. Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"От столицы была отрезана не только Черниговщина, но и Сумщина. Силами Укрзализныци только за одну неделю разрушенная инфраструктура была отстроена", сказал Кубраков.

По его словам, были заменены пролетные сооружения и другие поврежденные конструкции двух железнодорожных мостов, восстановлены разрушенные участки пути протяженностью 250 м.

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"Сейчас участок уже открыт для движения поездов по обоим путям", — подчеркнул министр.

Также Александр Кубраков сообщил, что возобновляет свою работу Слобожанский экспресс, правда, без заезда в Луганскую область.

"Быстрый и комфортный ДПКр-3 украинского производства будет курсировать ежедневно в обе стороны, объединяя Харьков и Сумщину", — отметил министр инфраструктуры.

Напомним, ранее Кубраков сообщил, что учитывая стратегическое значение Укрзализныци во время войны, в марте правительством было принято решение о перенаправлении 18 млрд грн из программ Мининфраструктуры на нужды железнодорожной компании.