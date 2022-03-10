Возле Светлодарска оккупанты перебили газопровод. Видео

Возле Светлодарска Донецкой области российские оккупанты 10 марта перебили газопровод высокого давления. Из-за этого начался сильный пожар.

Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Он отметил, что на место инцидента выехали работники газовой службы, они выяснят, каким образом и как быстро удастся восстановить газопровод.

Кроме этого, враг нанес авиаудар по селу Рубцы в Лиманской общине. Была разрушена котельная в школе и несколько домов, в детском саду выбило окна. Под обстрел также попал Александрополь.

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Кириленко отметил, что, несмотря на постоянные обстрелы, в Донецкой области постоянно работают ремонтные бригады. Они полностью возобновили электроснабжение Светлодарска, Новоселовки, Александрополя и Новолуганского, за исключением трех улиц на окраинах.

Продолжаются работы в Луганском. Без электричества и воды остается Мироновка, где до сих пор нет возможности начать ремонт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СБУ предупредили, что российские оккупанты рассматривают возможность взорвать на Харьковщине склады аммиака и обвинить в этом Украину.

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