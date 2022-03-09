Возле Краматорска украинские военные сбили "Искандер": местных жителей предупредили об опасности

Утром 9 марта вблизи Краматорска Донецкой области украинские военные сбили вражескую ракету "Искандер". Обломки, в частности хвостовая часть, упали на территорию станции Шпичкинов пгт Ясногорка и могут представлять опасность.

Об этом предупредили в Национальной полиции Украины, подчеркнув, что ни в коем случае нельзя прикасаться и подходить близко к взрывоопасным предметам. Опубликовано фото опасных обломков.

Полиция призывает граждан в случае нахождения взрывоопасных предметов категорически запрещено:

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приближаться к предмету;

передвигать его или брать в руки;

ударять по нему.

Напомним: российские военные перемещают через территорию Беларуси колонну своей техники, в которой есть ракетные комплексы "Искандер". Не исключено, что Кремль планирует применять их против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель Bellingcat Христо Грозев рассказал, что президент РФ Владимир Путин был взбешен, узнав, насколько дорогостоящими ракетами обстреляли Винницкий аэропорт. Таких боеприпасов в стране-агрессоре осталось очень мало. Кроме того, главе Кремля не докладывают о реальных потерях оккупантов и антироссийских настроениях в Украине.

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