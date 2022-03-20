Возле Изюма ликвидировали российского полковника и взвод солдат при попытке переправиться через Северский Донец

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В субботу, 19 марта, российские оккупанты пытались прорваться в направлении Изюма на Харьковщине. Однако штурмовые подразделения врага не смогли пробить оборону наших защитников и фактически были уничтожены.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook. Украинский журналист Роман Цимбалюк уточнил, что противника разбили во время его попытки навести понтонный мост через реку Северский Донец.

В частности, был ликвидирован начальник инженерных воск Западного военного округа полковник Николай Овчаренко. Вместе с ним погибли еще 18 оккупантов.

Также в результате слаженных действий ВСУ были ранены 46 военнослужащих страны-агрессора из 45-й отдельной инженерной бригады (воинская часть 11361, Нахабино, Московская область) Западного военного округа.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Изюме Вооруженные силы Украины перешли в контрнаступление. Таким образом им удалось немного отбросить оккупантов.

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