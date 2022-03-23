Возле Херсона начался лесной пожар, пламя подбирается к городу. Видео

Вследствие преступных действий российской армии вечером 22 марта загорелись Херсонские плавни. На месте начался масштабный пожар.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Ху**ый Херсон" и опубликовали соответствующее видео. Как отмечается, пламя подбирается в городу (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Рядом с местом возгорания находятся жилые дома. Авторы сообщения утверждают, что для ликвидации пожара не допускают спасателей и гражданских лиц.

Видео дня

"В Херсоне сейчас горят плавни. Рядом есть жилые дома с людьми. Пожарных и гражданских лиц не пускают", – говорится в сообщении канала.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Тростянец Сумской области, который временно находится в оккупации российскими военными, вспыхнул масштабный пожар. Его не удается потушить, поскольку в населенном пункте не прекращаются обстрелы и уличные бои.

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