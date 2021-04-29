Возле Чугуева на Харьковщине до конца года завершат "Большую стройку" нового путепровода

В Чугуевском районе Харьковской области возле села Граково активными темпами продвигается строительство нового путепровода длиной около 98 метров. Путепровод строится в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" и, по плану, должен быть сдан в эксплуатацию до конца этого года.

О ходе работ на объекте сообщается на сайте Харьковской облгосадминистрации.

Новый путепровод расположен на трассе международного значения М-03 "Киев-Харьков-Довжанский". Его строительство проводится параллельно существующему мосту, по которому в данный момент осуществляется движение транспорта. После окончания строительства старый мост будет закрыт.

На текущий момент подрядная организация ООО "Градостроительный отряд 112" уже установила 4 опоры, ригели, подферменники и 16 балок. Продолжаются работы по бетонированию последнего ригеля.

Как отмечают в Службе автомобильных дорог в Харьковской области, новый мост после завершения строительства будет рассчитан под современные нагрузки.

Напомним, недавно заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что на строительстве вантового моста в Запорожье уже установлено первую секцию пролета весом 720 тонн.