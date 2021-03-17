ВОЗ призвала продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала продолжить вакцинацию препаратом АstraZeneca. Такой же позиции придерживается и Европейское агентство лекарственных средств (EMA).

Несмотря на то, что некоторые страны поставили на паузу вакцинирование данным препаратом, ВОЗ посоветовала не бояться связанных с ним опасений. Об этом говорится в среду, 17 марта, на главном сайте организации.

В ВОЗ отметили, что венозная тромбоэмболия, которую связывают с вакцинацией препаратом АstraZeneca, третье по частоте сердечно-сосудистое заболевание в мире. И пока нет точных данных, что оно как-то связано с данной прививкой от коронавируса.

В то же время, организация поддержала тщательный мониторинг последствий прививок и обещает ставить в известность, если появится любая информация о вакцинации.

"Глобальный консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин тщательно оценивает последние доступные данные о безопасности вакцины AstraZeneca... В настоящее время ВОЗ считает, что преимущества вакцины AstraZeneca перевешивают ее риски, и рекомендует продолжить вакцинацию",– говорится в сообщении пресс-службы ВОЗ.

Ранее OBOZREVATEL писал, что часть стран Евросоюза приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Это связано с информацией о побочных эффектах после введения лекарства.