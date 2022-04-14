'Восстановить учебный процесс невозможно': оккупанты разрушили учебные заведения на Киевщине

На YouTube-канале проекта "Украинский свидетель" опубликовали видео, на котором можно увидеть последствия пребывания россиян на территории Киевской области: разрушены школа, садик, повреждены другие учебные заведения.

В Богдановской общеобразовательной школе I – III степеней вместо учебников, тетрадей, портфелей и улыбающихся детей сегодня – сплошные обломки стекла, крыши и мебели, а вместо звонка – свист ветра между выбитыми окнами.

В помещении школы и еще одного детского сада находились оккупанты. Там, по словам заместителя поселкового головы с. Большая Дымерка Александра Куценко, у россиян были штаб и больница, а после освобождения территории захватчики взорвали оба учебных заведения. Стены школы остались целыми, а вот детский сад полностью разрушен.

Видео дня

"Уничтожен один садик и одна школа. Две школы повреждены частично. Там восстановить учебный процесс без ремонта невозможно, но они подлежат ремонту", – говорит Александр. Также, по его словам, должна быть проведена экспертиза в разрушенных учебных заведениях, после которой будут определяться дальнейшие действия: восстановление школы или создание проекта нового учебного заведения.

Однако Александр не падает духом и планирует возобновить учебный процесс: "Сейчас будем просить выделения дополнительных школьных автобусов для обеспечения процесса в школах, которые сохранились в ОТГ… Я думаю, что в течение 10 дней будет возобновлено онлайн обучение, а остальные будут задействованы в возобновлении учебного процесса: уборке и приведении в порядок, где менее повреждено".

Сейчас невозможно смотреть без слез на все, что сделали в нашей стране "освободители". Но мы не теряем оптимизма, верим в победу Украины и ее светлое будущее.

Цель проекта "Украинский свидетель" – показать всему миру правдивую ситуацию в Украине в контексте российской агрессии.

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