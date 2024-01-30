Воспитанники детдома семейного типа получили подарки от Фонда Рината Ахметова и ФК 'Шахтер'

13-летний Алексей и 12-летний Максим – питомцы детского дома семейного типа в городе Каменское Днепропетровской области. Ребята занимаются футболом, болеют футбольным клубом "Шахтер" и связывают свои мечты со спортом и любимой командой. На днях Фонд Рината Ахметова осуществил эти мечты – Алексей и Максим получили фирменные футболки и мячи от Шахтера.

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"От всего сердца благодарна вам за невероятный шквал эмоций моих детей. Алексей даже плакал. Команда фонда, вы делаете невероятное. Вы спасаете детские души и их мечты! – передала Лариса Мусиенко, мать-воспитательница детского дома семейного типа.

О том, что ребята являются болельщиками ФК "Шахтер", команда фонда узнала во время тура по Украине, который проходил в рамках Новогодней акции "Ринат Ахметов – Детям". Чудеса должны происходить не только по праздникам – и заветные желания Алексея и Максима исполнились.

А самое главное, о чем мечтают ее воспитанники, – это скорейшее окончание войны, поделилась Лариса. Семья не теряет надежды на победу и верит в то, что "все будет Украина".

Новогодняя акция "Ринат Ахметов – Детям" охватила более 1,2 миллиона юношей и девушек со всей Украины. Поддержка не ограничивается праздниками: в течение всего года фонд реализует образовательные, оздоровительные, психологические, мотивационные проекты, которые помогают ребятам получить полезные навыки и выровнять эмоциональное состояние.