'Восьмой час идет бой': оккупант пожаловался на большие потери армии Путина в Украине. Видео

Военнослужащие путинской армии открыто признаются, что измождены месяцем войны с сильными украинскими Силами обороны. Они жалуются на грязь, длинные бои и огромные потери в своих рядах.

Откровения оккупанты записывают на видео в телефоне, хотя неизвестно, успевают ли они поделится ими в соцсетях или отправить родным. Несколько таких опубликовал Telegram-канал азербайджанских ВС Azerbaijani Armed Forces (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Вот так русские ездили на штурм города Попасная. Но там их ожидали озлобленные украинские парни. Смотрим, что из этого вышло", – говорится в подписи к кадрам.

Видео дня

Очевидно, что видеодневник ведет молодой военнослужащий армии РФ. На одном из роликов он показывает передвижение огромной колоны российской военной техники. Оккупант едет на штурм Попасной, сидя на бронетранспортере со сослуживцами и улыбаясь на камеру.

Но уже на втором видео он жалуется на очень длинный бой против украинских защитников. Также говорит об огромных потерях.

"Восьмой час идет бой. Очень много "200-х", "300-х". Мне просто чудом удалось выжить", – признался захватчик.

На этих кадрах военнослужащий путинской армии уже не улыбается – он весь измазан в грязи и кашляет.

"Просто пи*да. От калаша (автомата Калашникова, АК. – Ред.) одно только название – он весь в грязи. Мои руки – это вообще пи*дец. Сейчас вытягиваем наших "200-х" и "300-х", вывезем их. Надеюсь, это не последнее видео", – выразил надежду оккупант.

Как сообщал OBOZREVATEL, у украинской авиации 28 марта был "урожайный" день на уничтоженную технику российских войск. За сутки защитники ликвидировали восемь 8 самолетов, 3 вертолета и 4 БПЛА врага.

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