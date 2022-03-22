Восемь лет не прошли зря: в чем главное отличие украинской армии от российской

За последние 8 лет украинские Вооруженные Силы совершили колоссальный эволюционный скачок и в оснащении, и в профессионализме, и в разрыве с советщиной. Российская же армия осталась на уровне развития прошлого столетия.

Это видно даже в наименованиях военных соединений и частей, а также в церемониале и даже обмундировании российских и украинских солдат. О важном отличии ВСУ от ВС РФ рассказали на Facebook-странице Стратком ВСУ.

Авторы публикации объяснили, почему, казалось бы, несущественные на первый взгляд для боеспособности факторы – как то символика, церемониал, почетные наименования воинских частей – имеют для самого существования армии определяющее значение. Не меньшее, чем техническое оснащение или численность войска.

Видео дня

"Военные традиции важны в любой армии мира. Церемониалы, символика, униформа, мемориал национальных героев, почетные наименования воинских частей – это не только дань славному прошлому. Это и о настоящем, и о будущем. Путем чествования выдающихся воинов и использования подразделений прошлого любая армия идентифицирует себя и определяет смысл существования. Без цели, которая стоила бы того, чтобы за нее умереть, настоящая армия существовать не может, независимо от того, какова ее численность и техническая оснащенность", - отмечено в публикации.

За последние 8 лет Украина создала мощное войско, способное достойно давать отпор захватчикам, считавшимся "второй армией мира". Сила украинской армии – в осознании того, что каждый воин защищает родную землю от агрессора. И это осознание родилось, в частности, и из-за полного отказа ВСУ от советского "наследия".

Еще в 2015 году Вооруженные Силы Украины полностью отказались от наименований, которые связывали ее с советско-имперским прошлым. У нас нет частей имени "красной звезды", "красного флага", "орденов кутузова", "суворова", "александра невского"...Наши воины равняются на Черных Запорожцев, Рыцарей Зимнего похода, Украинских Сечевых Стрельцов, Холодноярцев. Военные подразделения носят почетные имена славных защитников Украины – Ярослава Мудрого, короля Даниила, Константина Острожского, Ивана Сирко, Ивана Выговского и многих других", - перечисляют авторы исследования.

Вместо этого армия РФ все глубже погружается в трясину имперско-советского прошлого. В том числе, и в том, как в России называли воинские части.

"Военным частям начали возвращать "краснознаменные" названия и присваивать почетные наименования, якобы связанные с "русской военной славой". В том числе, согласно указам путина от 30 июня 2018 года, появились подразделения с названиями и украинских городов: 68-й гвардейский Житомирско-Берлинский танковый полк, 6-й гвардейский Львовский танковый полк, 163-й гвардейский Нежинский танковый полк. Кроме того, есть и другие – 1-й "гвардейский Чертковский" танковый полк, 612-й "гвардейский Киевский" полк", - рассказали в Страткоме ВСУ.

Все это подавалось под соусом "сохранения славных военно-исторических традиций и воспитания преданности Отчизне". И служило главной цели и плану Кремля: реанимировать российскую империю.

"Сегодня Россия пытается претворить этот план в жизнь, но без особых успехов. Кроме того, распропагандированное "восстановление чести" стало на деле демонстрацией полного и отвратительного бесчестия российских военных. "Элитные" подразделения с невероятно длинными почетными наименованиями на самом деле оказались стаями отвратительных и жестоких убийц, мародеров и насильников", - констатируют в Страткоме ВСУ.

Там также напомнили: в почетных названиях подразделений оккупационной российской армии с подачи Кремля используются названия не только украинских городов. Там есть "Слонимско-Померанский", "Варшавский", "Трансильванский" полки.

"Очевидно, ВСУ защищает не только себя, но и всю Европу от путинских орков. И в том наша честь, слава и доблесть! Слава Украине! Вместе победим!" – подчеркнули авторы публикации.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские военные взяли в плен высокопоставленного штабиста армии РФ: он был одет в белье ВСУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!