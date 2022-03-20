Восемь дней был в плену: журналиста газеты "Новый день" Олега Батурина удалось освободить. Фото
Известного херсонского журналиста, члена НСЖУ, корреспондента газеты "Новый день" Олега Батурина удалось освободить из плена оккупантов, где он находился восемь дней. Он подчеркнул, что не сломался.
Об этом в своем Facebook сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко. Он пообщался с журналистом по телефону.
"Я не сломался! Жив! На свободе! Дома!" – сказал Батурин.
"Только что зашел домой. Единственное желание – умыться и отдохнуть, – говорит мне по телефону Олег. – Но знайте, я не сломался!" – написал Томиленко.
Он добавил, что все это время за Батурина все очень волновались, поскольку информации о нем не было ни у семьи, ни у журналистов.
Напомним: он пропал 12 марта в Каховке Херсонской области, которая находится под контролем российских регулярных войск. Он вышел переговорить с товарищем у городской автостанции всего на 20 минут, но с тех пор не выходил на связь.
Рядом с автостанцией в то время, когда там находился журналист, были замечены военные РФ.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Гостомеле Киевской области в плен к российским оккупантам попал сотрудник ГСЧС Алексей Данченко. Спасателя захватили, когда он помогал эвакуировать мирное население.
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