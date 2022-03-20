Восемь дней был в плену: журналиста газеты "Новый день" Олега Батурина удалось освободить. Фото

Марина Погорилко
Общество
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Херсонского журналиста удалось освободить из плена оккупантов
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Известного херсонского журналиста, члена НСЖУ, корреспондента газеты "Новый день" Олега Батурина удалось освободить из плена оккупантов, где он находился восемь дней. Он подчеркнул, что не сломался.

Об этом в своем Facebook сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко. Он пообщался с журналистом по телефону.

Батурин вернулся из плена оккупантов

"Я не сломался! Жив! На свободе! Дома!" – сказал Батурин.

"Только что зашел домой. Единственное желание – умыться и отдохнуть, – говорит мне по телефону Олег. – Но знайте, я не сломался!" – написал Томиленко.

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Он добавил, что все это время за Батурина все очень волновались, поскольку информации о нем не было ни у семьи, ни у журналистов.

Олега Батурина удалось освободить из плена оккупантов

Напомним: он пропал 12 марта в Каховке Херсонской области, которая находится под контролем российских регулярных войск. Он вышел переговорить с товарищем у городской автостанции всего на 20 минут, но с тех пор не выходил на связь.

Рядом с автостанцией в то время, когда там находился журналист, были замечены военные РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Гостомеле Киевской области в плен к российским оккупантам попал сотрудник ГСЧС Алексей Данченко. Спасателя захватили, когда он помогал эвакуировать мирное население.

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