Ворвались в дом: оккупанты похитили главу Циркуновской ОТГ Харьковской области

Утром в понедельник, 21 марта, вооруженные российские оккупанты похитили главу Циркуновской объединенной территориальной общины Николая Сикаленко. Захватчики похитили его из собственного дома.

По предварительным данным его увезли в сторону села Липцы. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов.

По словам главы области, в настоящее время представители власти совместно с правоохранителями выясняют все обстоятельства и делают все, чтобы разыскать и вернуть главу ОТГ.

"Оккупанты уже не впервые прибегают к похищениям и оказывают давление на мирное население. Несколько дней назад россияне похитили главу Великобурлукской общины. К счастью, Виктора Терещенко удалось освободить из плена. Убежден, что врагу ничего не удастся и на этот раз", – сообщил Синегубов.

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Напомним, на временно неподконтрольных территориях Черниговской области российские оккупанты незаконно задерживают представителей местного самоуправления. При этом некоторых из задержанных вывезли на территорию РФ.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты похитили заместителя городского головы Энергодара Ивана Самойдюка. Вице-мэр не выходит на связь с субботы 19 марта.

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