Воронка до пяти метров: оккупанты нанесли удар по аэропорту в Лозоватке возле Кривого Рога

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по аэропорту в Лозоватке возле Кривого Рога. По предварительным данным, пострадавших нет.

Об этом сообщил глава городской военно-гражданской администрации Кривого Рога Александр Вилкул на своей странице в Facebook.

"Только что два прилета ракет по аэропорту в Лозоватке. Воронки до пяти метров. Люди не пострадали", – написал Вилкул.

О масштабах нанесенных разрушений пока официальной информации нет.

Вилкул также призвал криворожцев не относиться легкомысленно к сигналам "Воздушная тревога". И напомнил: после того, как зазвучали сирены, у мирных жителей есть от 5 до 10 минут, чтобы перебраться в укрытия. Сколько времени есть на то, чтобы спрятаться, зависит от места, с которого оккупанты ведут обстрелы.

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Напомним, 9 марта в Мариуполе показали фото с разбомбленного роддома.

Однако в России сначала называли очередное преступление своей оккупационной армии "фейком". И только на следующий день Лавров признал, что Россия разбомбила роддом в Мариуполе, но попытался обвинить во всем "Азов".

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