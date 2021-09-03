Вопрос деоккупации Крыма должен стать ведущей темой в украинских СМИ – НСЖУ

Возвращение временно оккупированного Российской Федерацией Крыма к Украине должно стать ведущей темой в украинских медиа. Начало деятельности "Крымской платформы" является сигналом для украинского журналистского сообщества к более активному освещению широкого спектра тем, связанных с полуостровом.

Об этом говорится в обращении Секретариата Национального союза журналистов Украины, передает его глава Сергей Томиленко в Facebook. Так, в документе отмечается, что вопросы деоккупации Крыма, ситуации на полуострове и нарушение прав украинцев на оккупированной территории должны стать приоритетом не только для международных партнеров Украины, но и для украинских медиа.

По словам Томиленко, вместе с обращением союз принял рекомендации по усилению освещения крымской тематики в украинских медиа. Инициатором принятия обращения и разработки рекомендаций стал Николай Семена – известный крымский журналист, обозреватель сайта Крым.Реалии (Радио Свобода), который пережил преследования со стороны российских властей и сейчас активно занимается освещением проблематики деоккупации полуострова. На прошлой неделе Николая Семену избрали в состав Секретариата НСЖУ.

Видео дня

В союзе обратили внимание, что в последнее время в украинских медиа внимание к жизни украинских граждан в Крыму, к работе по деоккупации Крыма значительно ослабло.

"Не в последнюю очередь – из-за препятствия оккупационных властей и проблем с получением информации, ведь украинские журналисты не могут свободно работать на полуострове, а независимых гражданских журналистов российские власти Крыма преследуют и бросают за решетку. Однако сложность подготовки таких материалов не может быть оправданием отсутствия крымской тематики в повестке дня ведущих всеукраинских медиа", – отмечается в обращении.

Как отметил Томиленко, в НСЖУ считают, что в связи с началом работы международного объединения "Крымская платформа", на фоне обострения ситуации в Крыму и Севастополе, усиление российского сопротивления международным усилиям по решению проблем деоккупации Крыма журналисты и медиа должны значительно активизировать освещение всего спектра крымской тематики.

"Наша цель и наша обязанность – донести до украинского и международного сообщества информацию о нарушении прав и свобод человека, о преступлениях оккупационных властей против крымчан, против украинской собственности, экономики, гуманитарной и экологической сфер Крыма, о нарушении норм международного права, способствовать развенчанию фейков о согласии "народа Крыма" на оккупацию", – отметили в НСЖУ.