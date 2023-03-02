Вон Россию из ООН! Украинцев призвали поддержать петицию об изгнании РФ из международных организаций

На жилом доме в Днепре по улице Набережная Победы, 118, который 14 января разрушила российская баллистическая ракета, размещен баннер в поддержку проекта изгнания РФ из ООН как неправомерного члена. Руины этого дома являются очередным доказательством того, что Россия – страна-террористка, которой не место в международных организациях. Каждый украинец может помочь положить конец наибольшему обману в истории международной политики – незаконному пребыванию России в составе ООН и Совбеза.

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На американской платформе Change.org размещена петиция по требованию прекратить фиктивное членство Российской Федерации в этих организациях. Авторы подчеркивают, что РФ не прошла процедуру вступления в ООН, а значит, не может быть ее членом.

"Мы просим Антониу Гутерреша и ООН предоставить документы, удостоверяющие основания членства Российской Федерации в ООН. В случае отсутствия таких документов – мы требуем прекратить фиктивное членство Российской Федерации в ООН", – говорится в петиции.

Сегодня важной задачей для украинской дипломатии является разрушение международного потенциала врага, уничтожение его влияния на мировую политику. И каждый из нас может помочь в этой борьбе, подписав петицию "Долой РФ из ООН!"

Что это даст:

1. Позволит изгнать Россию с незаконно занятого места в ООН и Совете Безопасности ООН. 2. Создаст возможность принудительно взыскать репарации с России.3. Поможет сформировать международный трибунал, который привлечет всех военных преступников.

Почему это реально:

1. Россия незаконно заняла место СССР в ООН. 2. есть юридические прецеденты решения схожей трудности: непризнание РФ легитимным представителем народа СССР – "Китайский сценарий"; проверка полномочий представителя СССР (несуществующей страны) в Совете Безопасности – "сценарий ЮАР".

Подписывайте петицию "Долой РФ из ООН!". https://chng.it/xf6Kh5kNTz

Врага нужно уничтожать и пером и топором!