Волонтеры создали сайт для граждан Беларуси "Застанся Дома"

Глеб Иванов
Общество
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Волонтеры создали сайт для граждан Беларуси 'Застанся Дома'
nosound
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Волонтеры всего за ночь создали сайт для граждан Беларуси, который называется "Останься Дома". На новой странице белорусским военным объяснили, почему им не следует идти воевать против Украины.

Об этом пишет советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"В нем на одной странице концентрированно изложили аргументы, почему белорусским военным лучше пойти под трибунал чем пойти против Украины. Просим активно распространять отправляя ссылку на телефоны, мейлы и прямой рекламой на друзей. https://zastansyadoma.com ", – призвал он.

Антон Геращенко призвал всех массированно распространять информацию о сайте "Останься Дома" среди граждан Беларуси.

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