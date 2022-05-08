Закінчується напружений тиждень. Тиждень в дорозі, за кермом. Більше трьох тисяч кілометрів мальовничими шляхами Західної України. Вдень і вночі. Шість великих міст, більше 40 зустрічей, нові партнери, нові друзі…

Як ми й планували, за тиждень нам пощастило зустрітися з волонтерами у Львові, Рівному, Івано-Франківську, Чернівцях, Ужгороді та Тернополі. По-різному, з напруженими емоціями, щирими розмовами та плануванням майбутньої плідної співпраці.

Головна мета нашої поїздки - налагодження прямих постачань гуманітарної допомоги із Заходу на Схід нашої держави – практично виконана. Ми повсюди знайшли порозуміння. Та інакше не могло й бути, бо МИ ВСІ, волонтери з різних міст, областей, та, навіть , країн, виконуємо одну спільну, дуже важливу справу допомоги тим, хто боронить нашу Українську землю від мерзенного ворога. Ми розуміємо, що своїми діями наближаємо такий омріяний та необхідний якнайскоріше ДЕНЬ НАШОЇ ПЕРЕМОГИ!

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А з об’єднаними однією головною метою людьми, друзями, дуже легко знайти порозуміння!

Нажаль, навіть серед волонтерів трапляються "паршиві вівці". Дуже прикро дізнаватися про те, що деякі "волонтери" під прикриттям волонтерської діяльності чинять зле. Проводять свої брудні махінації як, наприклад, волонтер з Волині, який відправляв за гроші осіб призовного віку за кордон з метою імпорту автомобілів з країн ЄС до України.

Обурення викликають факти розкрадання з подальшим продажом гуманітарної допомоги та привласнення грошей, зібраних благодійниками на потреби ЗСУ. Саме за такі злочини на цій неділі працівниками СБУ у Львові було затримано екс-чиновника ЛОДА Романа Матиса та головного редактора сайту Mind.ua Євгена Шпитка.

Подібні мерзотники своїми діями шкодять довірі суспільства до праці волонтерів, що значно ускладнює роботу по пошуку та отриманню гуманітарної допомоги, вкрай важливої як для тих, хто боронить Україну на фронті, так і для тих, хто постраждав від окупанта.

Безперечно, такі випадки поодинокі. Та вони є. І від цього стає дуже гірко на душі…

Налагодження прямих постачань гуманітарної допомоги кінцевим отримувачам не тільки значно полегшить адміністративне та логістичне навантаження, а ще й значно ускладнить можливості для злочинних дій тим, хто намагається нажитися на волонтерській діяльності та на горі людей.

Я вважаю, що ця робоча подорож представників ЦВ КОВА по Західній Україні справдила всі пов’язані з нею очікування. Ніхто не розраховував на "легку прогулянку". Так воно і трапилося. Були безсонні ночі, обстріли у Львові, погані дороги та втома.

Та все це компенсується гарним настроєм від відчуття виконаної справи. Нас почули, зрозуміли і підтримали. У Центра Волонтерів КОВА з’явилися нові друзі. Справжні. Тому я впевнений у тому, що волонтерська нелегка робота значно активізується та посилиться. Стане більш контрольованою, прозорою та максимально "адресною".

Хочу висловити величезну подяку Михайлу Присяжнюку, своєму другу та побратиму, за постійну плідну працю та підтримку, Роману Марголичу – за справжній державницький підхід до організації волонтерського руху, Олегу Степовому – за небайдужість та щирість, Олександрі Безручко – за системний дистанційний супровід нашої поїздки, Сергію Лукіну, який всі дні нашої відсутності успішно тримав "оборону" на волонтерському "фронті" Київщини та всім нашим новим друзям у містах Західної України за плідну співпрацю, розуміння та відвертість!

Окремо хочу подякувати Прем’єр-міністру Великобританії Борису Джонсону за величезний внесок у майбутню обов’язкову Перемогу України.

З такою підтримкою та за такої єдності ворог приречений на нищівну поразку!

Слава Україні!