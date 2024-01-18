Волонтер Юрий Голик показал, как украинский дрон разбил БМП за $500 000. Видео

Наши защитники в очередной раз доказали эффективность отечественных дронов-камикадзе. В сети появилось видео как военные из 3 батальона 25 бригады с помощью беспилотника уничтожают российскую БМП-2.

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Кадры обнародовал предприниматель и волонтер Юрий Голик.

В работе бойцы использовали "птичку", созданную украинскими инженерами. Команду специалистов собрал и поддерживает Юрий Голик с партнерами.

Примерная цена украинского дрона-камикадзе – с деталями и изготовлением – составляет от 300 до 500 долларов, стоимость же уничтоженной БМП-2 оценивают в 300-500 тысяч долларов, отметил Юрий Голик в своем сообщении.

"Недавно мы с партнерами передали ребятам из 25 бригады партию дронов-камикадзе нашего производства. В профессиональных руках они показали отличную работу. Главное – чем больше наши военные уничтожат техники и живой силы противника дистанционно, тем меньше им придется сталкиваться с ними лицом к лицу. Наших людей нужно беречь. А с оккупантами… Да, как на видео", — рассказал предприниматель.

Дроны-камикадзе этой модификации уже производят серийно. Вместе с ними команда инженеров массово производит и несколько моделей ударных бомберов. В планах Юрия Голика и его партнеров на этот год расширить модельный ряд беспилотников, которые можно тиражировать для стабильного снабжения украинской обороны.