В Черном море продолжились поиски пропавшего украинского моряка: сын рассказал детали

В Черном море 12 марта продолжились поиски украинского моряка, помощника капитана Рамзана Болотханова с сухогруза Volgo Balt 179, затонувшего у берегов Румынии накануне.

Сын украинца Артур Болотханов об аварии узнал случайно из новостей. Он надеется на чудо, что его папа живой. Об этом сообщается в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На борту судна находились 13 украинцев. 10 моряков удалось спасти, двое погибли, а одного продолжают искать. Среди возможных причин ЧП называют техническое состояние корабля или плохую погоду.

Журналисты рассказали, что помощник капитана Болотханов ходил в море восемь лет. Родным он не раз рассказывал, что судно старое и что они часто латали выбоины.

Перед аварией мужчина успел сообщить об ухудшении погоды по телефону.

"Привет, солнышко. Сейчас вообще начали подворачивать, потому погода ухудшается. Возможно, будем запрашиваться где встать на якорь под Крым. Наш товарищ капитан не решится никак", – рассказывал моряк.

Сын Болотханова отметил, что моряки подписывают контракт, в котором указывают контакты родственников, с которыми компания должна связаться, если с судном что-то происходит.

"С нами не связался никто. Я это узнал чисто случайно. Мог не знать это вообще и им хватило наглости не сообщать ни о чем", – возмутился Артур Болотханов.

"Я не знаю, что мне думать. Это тяжело. О каждом члене экипаж условно известно все – живой или нет. И только я не знаю, что мне думать. Я понимаю, что шансы минимальны и это трудно", – добавил сын пропавшего.

Напомним, сухогруз затонул утром 11 марта. Он направлялся из Ростова-на-Дону (Россия) под флагом Коморских островов. В Министерстве иностранных дел назвали имена 10 украинских моряков, которые были спасены после трагедии с Volgo Balt 179.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 12 февраля в Черном море поблизости села Рыбаковка (Березанский район Николаевской области) загорелся сухогруз PRINCE 4. Балкер шел из Николаева в Суэцкий канал под флагом Коморских островов.