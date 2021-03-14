Войска РФ атаковали ВСУ из гранатометов, есть раненый – штаб ООС

Российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили договоренности о перемирии и обстреляли позиции украинских военных, поранив одного из защитников.

Об этом говорится в вечерней сводке штаба Операции объединенных сил в Facebook. Как сообщается, по состоянию на 17 часов 14 марта было совершено 9 обстрелов.

В частности, вооруженные формирования РФ вели огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Южное.

"В результате вражеских обстрелов позиций украинских подразделений один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение", – говорится в сводке.

Военному оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Также боевики атаковали украинские позиции неподалеку Катериновки, населенного пункта Луганское и поселка Троицкое. Вооруженными формированиями РФ использовались противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, автоматические станковые и противотанковые гранатометы, а также стрелковое оружие.

Также обстрелы были зафиксированы вблизи населенных пунктов Опытное и Авдеевка, где противник применил подствольные гранатометы. Вблизи поселка Пески против украинских военных было применено ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. В районе населенного пункта Гнутово оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

"На обстрелы противника Вооруженные Силы Украины открывали огонь. Действия российских оккупантов раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей", – резюмировали в штабе ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ситуация в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе действительно обострилась, а Россия распространяет дезинформацию о подготовке наступления на Донецк и Луганск.