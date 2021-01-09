Войска РФ 9 раз нарушили "перемирие" на Донбассе: ВСУ открывали огонь в ответ

Вооруженные формирования России за прошедшие сутки, 8 января, девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Как отметили на Facebook-странице штаба Операции Объединенных сил, большинство обстрелов было осуществлено в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Украинские военные открывали огонь в ответ.

Неподалеку Водяного противник четыре раза открывал огонь в сторону украинских позиций из минометов 120-го калибра, автоматических, противотанковых станковых и подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе населенного пункта Водяное, что у Донецка, враг несколько раз вел огонь как из гранатометов, так и из стрелкового оружия. Такое же вооружение противник использовал и вблизи Талаковки.

В пресс-службе ООС также отметили, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российско-оккупационные войска дважды открывали огонь неподалеку Южного из стрелкового оружия и гранатомета в направлении, где проводились ремонтные работы по восстановлению водоснабжения на участке водопровода "Горловка – Торецк". Во избежание жертв, рабочую бригаду было немедленно выведено из района обстрела, работы прекращены.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открывали огонь. Среди наших воинов боевых потерь нет", – сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 9 января, в районе проведения ООС наблюдается тишина. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что накануне Нового года ВСУ дали отпор террористам на Донбассе после плотных обстрелов. Провокационный огонь в сторону украинских позиций боевики вели у Авдеевки, Старогнатовки и Водяного.