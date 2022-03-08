"Мы готовы стрелять, сволочь, слышишь?" Украинская защитница обратилась к российским оккупантам. Видео

Украинская защитница записала мощное видеообращение к русским солдатам, заявив: жительницы нашей страны готовы жестко бороться с оккупантами. Военная призвала солдат страны-агрессора сдаться.

Ролик с девушкой в военной форме и с оружием в руках, которая скрывала свое лицо за балаклавой, появилось в сети во вторник, 8 марта. Записью поделился YouTube-канал OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

"Ну что, русский солдат. Ты думал, украинские девушки будут тебя с цветами встречать? А мы готовы шанцы копать, дрова рубить, и готовы стрелять. Слышишь, сволочь, стрелять!" – заявила защитница Украины.

Она обратилась к оккупантам с призывом сдаваться, пока не поздно. "Знай, паренек, что у наших девушек яйца крепче, чем у ваших солдат", – подчеркнула украинка.

Как писал OBOZREVATEL:

Защищать Украину от российских агрессоров выразили желание добровольцы из многих стран, в том числе из Грузии и Беларуси. Группа друзей-грузин уже находится на боевой позиции, а беларусы готовятся прибыть на украинскую территорию.

В целом заявки на поступление в Интернациональный легион теробороны уже подали около 20 тысяч иностранцев.

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