"П**дец полный, день-два – и начнутся голодные бунты": в РФ заявили о критической ситуации из-за санкций Запада. Эксклюзив

Санкции Запада, введенные из-за войны РФ в Украине, ощутили все жители России. Анонимный источник нашего издания в Москве заявил: у людей заканчиваются деньги, отечественных продуктов на всех не хватит и весьма вероятны "голодные бунты".

Согласно информации, которая есть в распоряжении OBOZREVATEL, у многих россиян уже начали открываться глаза на реалии происходящего и т. н. "спецоперацию". Однако, по словам собеседника, статистически это где-то 50 на 50.

"Но еще пару дней – и дойдет уже точно до всех", – уверен наш источник из России.

Он рассказал: денег у россиян нет. "Наличка" закончилась, а карточки у всех пустые.

"П**дец полный... Сейчас выходят за Украину, а день-два – будут "голодные бунты". Скоро начнут п**диться за буханку хлеба, потому что будет голод", – считает житель Москвы.

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Он пояснил, что раньше они покупали много заграничного, а сейчас "осталось только свое". Но РФ не производит столько, сколько потребляет население.

"Все санкции действуют! Так п**дуют, что скоро россияне сами найдут Путина и вынесут вперед ногами", – сказал источник.

Как писал OBOZREVATEL:

По мнению директора инвестиционной компании Galaxy Digital Holdings, миллиардера Майка Новограца, война в Украине может навсегда изменить финансовый мир. Вторжение российских войск и его последствия подстегнут людей переходить на крипто- и национальные валюты. В дальнейшем это приведет к дедолларизации мировой экономики.

Тем временем президент США Джо Байден анонсировал введение нефтяного эмбарго против РФ. Таким образом страна-агрессор может повторить путь Ирана , потерять десятки миллиардов долларов экспортной выручки от "черного золота".

Известно, что в некоторых российских обменниках курс доллара подскочил до 200 рублей, Центробанк РФ поднял ключевую процентную ставку до 20%, а Московская фондовая биржа закрылась. Эксперты объяснили, почему Кремль не сможет сгладить это при помощи виртуальных активов.

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