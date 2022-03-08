Есть признаки готовности Беларуси воевать на стороне РФ против Украины: идет перегруппировка войск – Генштаб

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Признаки готовности военно-политического руководства Беларуси к возможному широкомасштабному участию их войск в войне против Украины на стороне РФ сохраняются. По данным украинских защитников, на территории РБ была осуществлена ​​частичная перегруппировка сухопутных войск и Сил специальных операций (ССО).

Такие данные во вторник, 8 марта (по состоянию на 12:00), опубликовал Генеральный штаб ВСУ. На странице в Facebook пресс-служба рассказала:

"В частности, в районе Бреста находятся по одной БТГр из состава 38 одшбр (Брест) и 103 опдбр (Витебск) ВС Беларуси; в районе Александровки (район пограничного КПП в районе н.п. Вильча, Киевская обл.) – 2 БТГр 38 ед.; в районе Кирово (Полесский радиационный заповедник) – 2 БТГр 103 опдбр".

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Украинские бойцы подчеркнули, что указанные подразделения переведены в высшие степени боевой готовности, но морально-психологическое состояние личного состава крайне низкое.

Так, большинство беларуских военнослужащих информировано о предстоящих действиях и не желает воевать на стороне ВС России.

"Сводные подразделения 29, 35, 36 А и НДС продолжают удерживаться на рубежах в районе Полесское – Демидов. На направлении н.п. Димер находятся в подразделениях из состава 98 пдд и 45 обр СпП, активных действий не отмечается", – сказано в сводке.

В целом, как сообщили в Генштабе, противник продолжает наступательную операцию против Украины при поддержке авиации и с применением высокоточного оружия.

РФ сосредоточилась на создании условий для захвата городов Киев, Харьков, Чернигов, Сумы, Мариуполь, Николаев и выхода на административные границы Луганской и Донецкой областей.

В районе н.п. Буча противник подразделениями из состава БТГр 76 и 98 НДС пытается удержать город, подразделения 155 обрмп противника отведены на восстановление боеспособности.

Для ведения наступательных действий по направлению н.п. Фастов стягиваются дополнительные силы противника.

В направлении н.п. Иванков Россия продолжает ведение наступления подразделениями оккупационных войск из состава 35 Армии во взаимодействии с 36 омсбр (Борзя) 29 Армии.

После значительных потерь продолжается восстановление боеспособности БТГр из состава 106 НД и 98 НД в районе н.п. Ирпень.

Армия РФ силами подразделений из состава 2-й, 41-й Армий и 90-й тд ЦВО пытается блокировать Чернигов.

Основные силы 74 омсбр продолжают восстанавливать понтонную переправу и в ближайшее время постараются осуществить переправу через реку Десна.

В районе Глухова противник силами до пяти БТГр из состава 90 тд и четырех БТГр из состава 2-й Армии Центрального ПО пытался организовать наступление из ранее созданного рубежа. Этот план не был удачным, наступление остановлено.

В связи с непоправимыми потерями в районе Харькова подразделения 25 омсбр (Луга) 6-й Армии покинули зону боевых действий и возвращены в район н.п. Нехотеевка Белгородской области для восстановления боеспособности.

До семи БТГр 1, 2 АК и 150 мсд 8 Армии оккупантов не отказываются от замысла ведения наступательных действий в направлениях на Днепр и Запорожье с целью выхода на административные границы Донецкой области. Совершена неудачная попытка наступления в районе н.п. Троицкое. Враг пытается возобновить наступление и захватить Мариуполь. Осуществлено выдвижение 2 БТГр 71 мсп (Калиновская) 42 мсд к населенным пунктам Гуляйполе и Орехов.

Враг провел наступательные действия в направлении н.п. Терновка, понес значительные потери и вернулся в районы сосредоточения в районе н.п. Капустино, Баловно, Новоматвеевское.

В акваториях Черного и Азовского морей противник не предпринимал активных действий. Однако, как указали в Генеральном штабе, сохраняется вероятность нанесения ракетных ударов по государственным и военным объектам с кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Напомним, 6 марта в сети появилась информация, что начальник Генерального штаба – первый заместитель министра обороны Республики Беларусь Виктор Гулевич написал рапорт об отставке. Генерал-майор якобы не захотел воевать с Украиной и отправлять туда свои войска на помощь российским оккупантам.

Как писал OBOZREVATEL:

советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские войска не оставляют попыток продвинуться к шести украинским городам: Киеву, Сумам, Чернигову, Харькову, Николаеву, Запорожью.

Однако ВСУ и другие защитники страны продолжают оборонительную операцию по сдерживанию противника, наносят сокрушительные удары по врагу. Герои совершили не менее семи контратак.

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