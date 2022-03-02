Россия продолжает подготовку к высадке десанта на Черноморском побережье – Генштаб

Прослушивание новости на данный момент не доступно

В Черноморской операционной зоне российская армия продолжает подготовку к высадке десанта. Морская десантная операция возможна в районах побережья Затоки и Одессы.

Кроме того, украинские военные зафиксировали развертывание корабельных групп флота РФ в открытом море. Об этом 1 марта в Facebook сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ(чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Подчеркивается, что Вооруженные силы Украины в отдельных направлениях начинают перехватывать инициативу.

"Враг пытается удержать боеспособность своих подразделений, понимая, что "легкой прогулки" не получилось. Он пытается избегать прямых столкновений не только с украинским войском, но и гражданскими жителями, которые блокируют движение его колонн", – указали в Генштабе.

Видео дня

Кроме того, российская пропаганда перестает действовать на территории Украины и "освободители" начинают массово осознавать – их здесь никто не ждал.

На Волынском направлении противник потерял инициативу и активных действий не проводит.

На Полесском направлении оккупанты продолжают продвижение в направлении Макаров – Брусилов – Фастов и частью сил – на Киев.

На направлениях на Малин и Ирпень армия РФ потеряла наступательный темп, понесла значительные потери и остановилась на невыгодных рубежах.

На Чернобыльском направлении враг пытался провести наступление на Демидов и Ирпень, но тоже потерял наступательный потенциал и был остановлен.

В Житомирской области россияне пытаются разместить передовые подразделения в районах населенных пунктов Гореничи, Шпитьки, Петрушки. Одновременно противник развертывает полевые и логистические лагеря в районах н.п. Бородянка, Катюжанка, Гавронщина.

На Северском направлении 1-я танковая армия и 20-я общевойсковая армия ВС РФ пыталась наступать в направлении Краснограда и Изюма, чтобы создать условия для окружения объединенных сил украинских защитников. Однако противник понес потери и был остановлен на границах н.п. Богодухов, Чугуев, Шевченково.

На Черниговском направлении враг остановлен. На Нежинском – совершил перемещение в направлении н.н. Новая Басань, Козелец.

На Донецком направлении оккупанты силами 1, 2-й АК и 8-й армии сосредоточены на выходе к административным границам Донецкой и Луганской областей. Цели не достигнуты, блокировать Мариуполь враг не смог.

На юге российские войска предпринимают попытки продолжить наступление в направлении Запорожья, частью сил – на Мариуполь.

В ВСУ подытожили: враг деморализован и продолжает нести потери в личном составе и технике. "Российская пропаганда трещит по швам! Итого победим!" – подчеркнула пресс-служба.

Как писал OBOZREVATEL, под Чернобылем ВСУ предварительно удалось уничтожить командный пункт российской армии. Заявляется, что один из начальников оккупантов сбежал в Беларусь, бросив своих подчиненных. Соответствующую информацию распространил украинский нардеп Дмитрий Соломчук.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!