"Взвода нет, три человека в живых осталось": в сеть попали разговоры российских оккупантов с родственниками. 18+

Множество российских военных, которые вторглись на территорию мирной Украины, звонят родным и друзьям с жалобами на свое руководство, а также на огромные потери среди сослуживцев. Один из оккупантов сообщил: их "нормально так бомбят", а одного взвода практически нет – "три человека в живых осталось".

Перехваты телефонных звонков на своем Telegram-канале Pravda Gerashchenko опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко. Он уточнил, что аудиозаписи были предоставлены нашими союзниками (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Продолжаю публиковать цикл перехвата разговоров российских оккупантов. Враги деморализованы, чувствуют себя брошенными, преданными. Без топлива и снабжения. Будем бить вас, подонков, еще крепче!.. За Чернигов! За Харьков! За Мариуполь! За Киев!" – написал представитель МВД.

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Известно, что один из военнослужащих страны-агрессора звонил маме, чтобы та помогла вытянуть его из Украины. В итоге россиянка сообщила сыну: сделать ничего они не могут.

"Ванька, если тебя вытягивать, у тебя будет статья "Предательство родины". От 20 лет или пожизненно", – сказала она.

Мама оккупанта рассказала, что командир уссурийского полка заявил ей, что у него есть "пачка бумаг с подписями". Мол, солдаты согласились участвовать в "спецоперации".

"Мама, я ничего не подписывал!" – заверил оккупант. "Х** с ним, мама, тогда будем сидеть тут", – добавил он.

Другой российский военный сообщил своему собеседнику о потерях среди среди армии РФ. Один из взводов украинские защитники ликвидировали практически полностью.

"И че, просто всех завалили нах**?" – спросил мужчина. "Ну да", – ответил оккупант.

"Думаю: нах** я сюда поехал?.." – также сказал военный. В разговоре он говорил, что не мог отказаться от участия в войне. "Без вариантов", – сказал захватчик.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее Геращенко опубликовал первый список военнопленных солдат Вооруженных сил России. Он призвал их матерей приехать в Украину за сыновьями.

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