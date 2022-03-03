Российские оккупанты обстреляли теплоход HELT под флагом Панамы: судно затонуло после взрыва

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Россия обстреляла гражданское судно HELT в Черном море. Теплоход под флагом Панамы получил серьезные повреждения и затонул. По даннымReuters, на грузовом судне произошел взрыв.

О том, что HELT пропал с радаров, в четверг, 3 марта, сообщила в Facebook Администрация морских портов Украины. Уточняется, что теплоход стоял приблизительно в 20 милях от Одессы.

Reuters со ссылкой на Игоря Ильвеса, управляющего директора таллиннского агентства Vista Shipping Agency, пишет: два члена экипажа пересели на спасательный плот, а четверо других пропали без вести. "Я не знаю, где они сейчас", – сказал он.

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В результате атаки, произведенной российский военным кораблем, у теплохода образовалась пробоина ниже ватерлинии, передает Администрация морских портов Украины.

"Последний доклад с судна – крен 70 градусов, садимся на плоты. В 12:18 HELT пропал с радаров", – сказано в сообщении.

В то же время Reuters не исключает, что теплоход мог подорваться на мине.

По данным СМИ, выживший моряк с подбитого судна заявил: "Во всем виновата Россия". Информация о точном количестве жертв уточняется.

Напомним, что ранее Военно-морские силы ВС Украины сообщали: российские корабли требовали от гражданского судна HELT, принадлежащего Эстонии, зайти в опасную зону Черного моря. Оккупанты хотели сделать корабль своим "щитом". В случае отказа военные страны-агрессора грозились открыть по HELT огонь.

В целом в морских и речных портах Украины установлен 3-й (высший) уровень охраны портовых средств и судов, входы в порты закрыты, а грузовые операции практически приостановлены.

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