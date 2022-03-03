Оккупанты ударом с воздуха уничтожили энергоподстанцию в Сумах: город остался без света и тепла

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В Сумах в четверг, 3 марта, российские военные совершили авиаудар по энергоподстанции. Она получила серьезные повреждения, город остался без света и тепла.

Об этом на своем Telegram-канале Pravda Gerashchenko сообщил советник главы МВД Антон Геращенко. Он резко осудил подлую тактику Кремля.

"Геноцид украинского народа продолжается", – написал представитель министерства внутренних дел Украины.

Напомним, что Сумская область мужественно держит оборону. Здесь постоянно происходят обстрелы, противником повреждены многие здания.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее стало известно, что Россия может готовить новую подлую провокацию против ВСУ с обстрелом территории РФ якобы "украинской" военной техникой.

Дело в том, что в российском селе Поповка (недалеко от границы Сумской области) российские "Грады" оккупанты направили в сторону своей же страны.

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