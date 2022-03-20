Война рядом: в сети показали реалистичное видео с кадрами бомбежек в Берлине

В сети появилось видео, на котором показано, что случилось бы со столицей Германии, если бы ее, как и Украину, бомбила Россия. Кадры взрывов смонтированы с помощью спецэффектов.

Таким образо авторы присоединяются к призывам многих – закрыть небо над Украиной. Ролик опубликовало издание ТСН в Telegram-канале (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Если бы война добралась до Берлина..." – конторко говорится в подписи к кадрам.

На них девушка делает селфи на фоне Бранденбургских ворот, над которыми через секунду пролетает и сбрасывает бомбы вражеский самолет.

Видео дня

Дальше "взрывается" 368-метровая берлинская телебашня, которая является самым высоким зданием в Германии и вторым по высоте в Европе.

Также под вражеские бомбардировки попадают другие достопримечательности и обычные жилые кварталы Берлина.

"Украина призывает весь цивилизованный мир помочь в борьбе против России. Ведь если РФ сегодня пришла войной на мирную землю и убивает здесь людей, то завтра она может добраться и в другие европейские страны", – комментируют в сети кадры, которые пока являются спецэффектами.

Отметим, что ранее подобное видео было и о столице Франции Париже – на нем ракеты сносят Эйфелеву башню, самолеты бомбят другие мирные кварталы города.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента Украины обнародовали адресованные Конгрессу США кадры, демонстрирующие разрушительные масштабы российского вторжения. На видео показали, как путинская армия нарушает международные законы, нанося удары по гражданским объектам и убивая мирных украинцев.

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