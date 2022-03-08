Зеленский о преступлениях оккупантов: в Мариуполе, наверное, впервые со времен вторжения нацистов от обезвоживания умер ребенок

В Мариуполе (Донецкая область) в результате обезвоживания умер маленький ребенок. Эта трагедия – на совести российских военных, которые специально создали в городе гуманитарную катастрофу.

Об очередном преступлении РФ рассказал президент Украины Владимир Зеленский в новом обращении к гражданам. Оно было опубликовано утром во вторник, 8 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Мариуполь, как отметил украинский лидер, войска Кремля окружили, заблокировали, специально истощают и пытают.

"Оккупанты осознанно отключают связь, блокируют подвозки еды, поставки воды, отключают электричество", – заявил Зеленский.

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Он рассказал, что в этом городе, наверное, впервые со времен вторжения нацистов от обезвоживания умер ребенок.

"Услышьте меня сегодня, уважаемые партнеры! От обезвоживания умер ребенок! В 2022 году!" – возмутился президент.

Напомним, что российские оккупанты продолжают нарушать договоренности и срывают эвакуацию жителей Мариуполя. 8 марта враг начал атаку именно в направлении "зеленого" коридора, хотя ранее подтверждал безопасность людей, покидающих город.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

в своем обращении Зеленский также заявил, что мир не должен стоять в стороне от Украины, которая продолжает борьбу против российских оккупантов, и обеспечить ее "закрытым небом".

Президент подчеркнул: военные и мирные жители уничтожают оккупантов там, где только могут, но украинское небо до сих пор уязвимо перед вражескими авиацией и ракетами.

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