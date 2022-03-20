"Это настоящий ад": житель Мариуполя рассказал о происходящем в городе. Видео

Житель Мариуполя, которому удалось вырваться из осажденного оккупантами города, заявил: там творится "настоящий ад", которого ни он, ни другие местные даже не могли представить. По его словам, он выжил благодаря старым запасам еды, сплоченности между соседями и осторожности.

О личном опыте украинец рассказал в эфире Espreso.TV. "Такого ни я, ни никто другой в жизни не переживал. Это настоящий ад", – сказал мужчина (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он сообщил, что, как и другие жители Мариуполя, собирал дождевую воду, а также набирал ее из колодцев.

"Их довольно мало в современном городе. Но старожилы помогали в этой ситуации молодежи и подсказывали, где они есть. Мы искали эту воду, носили", – рассказал житель Мариуполя.

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Что касается продуктов, то они практически закончились еще две недели назад. "Какие-то запасы старые – на этом всем и держались", – отметил украинец.

Он рассказал, что ему и другим пришлось "крепко урезать паек". Это касалось и воды, и еды.

"Те продукты, которые могут храниться дольше, мы их просто убрали. Мы на них даже не смотрели для того, чтобы максимально подольше... существовать", – добавил мужчина.

"Помогло выжить то, что мы мобилизовались со знакомыми, и даже незнакомыми людьми и помогали друг другу. Помогали готовить, заготовлять дрова", – рассказал он.

Кроме этого, ключевую роль сыграла осторожность. Так, житель Мариуполя признался, что уже третий день находится в относительно безопасном месте, но все еще не привык к сиренам воздушной тревоги. В его городе в таких оповещениях необходимости не было – так как удары были постоянными.

"Если 10 минут в радиусе 2 км ничего не рвалось, то мы уже с подозрением на это смотрели", – сказал украинец.

Как ранее писал OBOZREVATEL, на Мариуполь российская армия сбрасывает самое большое количество бомб в сутки (по сравнению с другими украинскими н.п.). Предварительно, этот город в Донецкой области подвергается атакам оккупантов с воздуха каждые 15 минут.

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