Российская мифология утверждает, что Российская Федерация, иже которая и Российская Империя - это тысячелетний Рейх, который ведет свое летосчисление от 862 года. Это немного не правда. Тысячелетней России триста лет...

Чтобы понять причины сложившегося негативного отношения к природе и истории происхождения государства Россия, так объяснить его достаточно просто. Эта история целиком и полностью заимствованная, ворованная, фальсифицированная или попросту говоря поддельная. Впрочем, как и вера, культура и миссия.

Тем не менее, такое к ней негативное отношение, не мешает московским правителям рассказывать своим подопечным (читай рабам) про ревизионизм и переписывание истории, забывая, что речь идет о восстановление исторической правды и справедливости. Чем собственно сегодня займемся и мы.

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Методология

Историю можно изучать, трактовать двумя способами:

Примитивно: руководствуясь “общеизвестными” (наиболее часто опубликованными) фактами, последовательность которых или истинность вызывает сомнения, тем не менее принимаются как неоспоримые.

Объективно: Расследуя историю в стиле детектива. Пытаясь определить истину, исходя их мотивов лиц ее создавших. Или же мотивами тех лиц, которые заказали ее создание, написание, перенаписание.

Однозначно точно утверждать, что мое изложение будет абсолютно безошибочно я не собираюсь, но свою попытку понять историю настолько объективно, насколько это вообще возможно прошу все же услышать.

1000 летняя Россия

Российская мифическая история утверждает, что Российская Федерация, иже которая и Московия, и СССР и Российская Империя (а говоря откровенно Москва и ее колонии), ведет свое летосчисление от 862 года. Свою любовь к этой дате московские мифологи обосновывают тем, что данная дата выбрана согласно Повести Временных Лет, ибо именно в этом году новгородцы призвали варягов править на Русь.

Не вижу смысла оспаривать такое начало государственности несуразной восточной копии Священной Римской Империи, к которой мы будем периодически возвращаться по причине того, что Всероссийская Империя является ее жалкой пародией.

Готов лишь с полной ответственностью заявить, что дата ложная.

Выдающийся российский филолог и исследователь истории Алексей Александрович Шахматов в своём исследовании "Сказание о призвании варягов" писал, что "Сказание о призвании варягов", содержащееся в "Повести временных лет" и в предшествующем ей летописном своде конца XI века, это поздняя вставка, составленная летописцами из нескольких северных преданий, подвергнутых ими глубокой переработке. То бишь, то самое значительное и важное по мнению российских пропагандистов упоминание о начале Руси самая натуральная ложь. Как и ложь, что Новгород стал колыбелью Руси Украины.

Новгород безусловно имел важное культурное и историческое значение для Руси.

Вот только к истокам Руси он не имеет никакого отношения. И уж тем более он никогда не был столицей Руси.

История с Новгородом задумана в Москве ради смещения центра системы координат, или так сказать: точки сборки.

Сделано это было ради возможности доказать, что сакральный исторический центр вообще может смещаться, путешествовать, мигрировать.

Тут можно сделать отсылку к Новому Риму - Константинополю, который стал центром Восточной Римской или Ромейской империи, подразумевая, что вся сакральная мощь Римаа расцвела на новой земле.

Русью начали называть Новгород во времена Ивана III, и окончательно утвердили этот топоним после того как Иван Грозный разгромил и "воссоединил" с Москвой этот вольный город. А мы лучше прервем наше повествование о клоне Римской Империи и обратимся к Руси, Руси изначальной.

Первое письменное упоминание о Руси относится к 839 году, и не имеет точной географической привязки. В Бертинской летописи, написанной епископом города Труа Пруденцием, впервые упоминается прибытие послов народа "Rhos", во главе со своим каганом!

Согласно летописи в мае 839 года ко двору императора Людовика Благочестивого в Ингельгейм явилось посольство от византийского императора Феофила. В особом письме последний просил Людовика пропустить через его земли послов "народа Рос", которые при этом о себе оговорили, что они светского народа, но предводитель их каган. Были они в Царьграде для заключения мирного договора, но не могли вернуться домой тем же путем, так как он захвачен злыми да свирепыми варварами.

Но 839 год не стал той точкой отсчета, которую можно назвать началом Руси.

В Повести временных лет есть некая отсылка к 866: “В год 6374 (866). Пошли Аскольд и Дир войной на греков и пришли к ним в 14-й год царствования Михаила. Царь же был в это время в походе на агарян, дошел уже до Черной реки, когда епарх прислал ему весть, что Русь идет походом на Царьград, и возвратился царь”.

Далее идет миф про уничтожение “кораблей безбожных руських”, которых сама Богородица рукой своей разметала.

Это ложь.

Поход князей Руси имел место быть в 860 году, и закончился он весьма успешно, по словам того же Фотия.

Зачем же летописцы намеренно ввели нас в оману? Почему Москва подделала фундаментальный исторический труд?

А вот зачем: удачный поход князей Руси (Киева) 860 года нарушал стройный порядок дат мифа о призвании варягов.

Если бы московские баснописцы указали, что Русь ходила войной на Новый Рим в 860 году, то призыв править над нерадивой толпой в 862 году звучал бы абсурдно.

В 860 году Русь как организованное государство с армией флотом, под предводительством киевских князей Аскольда и Дира пошла на Константинополь, он же Второй Риим и как свидетельствует сам Фотий, и многие другие греческие и западноевропейские источники, вернулась домой с триумфом!

И все это происходило ДО мифического призвания варягов править на Руси, которая почему-то Новгород!

Но и это еще не самое интересное.

Московские историки создавая свой мифический фейк были уверены, что никто и никогда не обратиться к западным историческим источникам, а потому врали настолько нагло, насколько это было возможно.

Авторы ПВЛ утверждают, что Русь под Константинополем потерпела поражение,?

Ок!

Но зачем же тогда “победитель русов” Михаил III заключил с Русью "Договор мира и любви", по условиям которого он должен был выплачивать дань? Это же полностью противоречит здравому смыслу.

Другое дело, что исходя из геополитических последствий договора мы можем смело предположить, что после похода на Новый Рим Русь получила официальное международное признание.

Второй Рим признал поражение, Русь в ответ приняла условия мира и разрешала посетить свои земли христианским миссионерам.

А киевские князья Аскольд и Дир стали подписантами первого международного договора, в котором Русь признавалась субъектом международных отношений, то есть государством, независимой страной.

Иными словами, если речь заходит о появлении Руси то год следует указывать никак не 862, а 860. Тем более, что по одной из версий о принятии христианства Русью, киевские князья были первыми кто принял его как государственную религию. Но признать этого Москва не может, так как это уничтожает основы "норманнской теории", и выбрасывает в мусорник всю имперскую ложь Москвы, про призвание варягов, про начало Руси в Новгороде, и, что самое ужасное, рвет последнюю хрупкую связь между Киевом и Москвою, которую так тщательно оберегали московские баснописцы.

В 1749 году Миллер составил доклад "О происхождении народа и имени российского", в котором и появилась на свет “Норманская теория”.

По мнению немца не знавшего славянских языков и соответственно не читавшего летописных сводов, Русь, которую он приковал цепями к Москве, с ее новорожденной империей, основали скандинавы. Доклад подвергся критике славянофила Михаила Ломоносова и был запрещен к печатанию. Но уже в начале XIX века Август Шлёцер писал о скандинавском происхождении Руси уже как о неком неопровержимом факте. Обосновал “норманскую теорию” баснописец Николай Карамзин. Именно с его благословения она стала официальной историей Российской империи.

Вот только как бы не старались в Москве сделать миф о происхождении “россиян” официальной историей, и как сколько усилий не прилагали для утверждения “норманской теории” исторические факты упрямо противоречат ей.

Московские идеологи никогда особенно не подчеркивали родовую связь народов полян (русин), чехов и моравов. Мало того, в лодке триединого “русского” братства народов всегда находилось место лишь двум нациям: украинцам (русины) и беларусам (литвины) и одной антинации - “русской”.

Тем не менее, родовые имена руських, полянских и моравских князей эту теорию опровергают.

Первое упоминание Моравии относится к 822 году, когда ко двору императора Франкского государства Людовика I Благочестивого прибыли миссия славян.

В 831 году римский епископ Регинар Пассауский крестил его и всех мораван.

В 846 году Людовик II Немецкий сверг Моймира, за его желание создать автокефальную церковь. Но уже в 855 году Ростислав изгнал из Великой Моравии всех баварских, латинских священников и отправил послов в Рим с просьбой к папе Николаю I прислать им учителей для подготовки собственных славянских священников.

Рим ответил отказом на желания славян говорить с Богом на своем варварском языке.

Получив отказ Ростислав в 862 году отправил послов в Византию к императору Михаилу III, который оказался куда более сговорчивым и более дальновидным политиком.

В 862 году император Михаил III удовлетворил просьбу Ростислава о создании собственной митрополии и даже послал ему в помощь двух своих представителей Кирилла и Мефодия.

Разрешив перевод святых книг на славянский язык Михаил III не только удовлетворил просьбу мятежного князя, но и даровал письменность славянам.

24 сентября 867 года император Михаил III был убит в результате заговора Василия Македонянина, и ко власти вернулся лояльный Риму патриарх Игнатий. Именно к 867 году относят и признание возможности существования славянской церкви римским папой Николаем.

Иными словами, если говорить о государственной правопреемственности от Руси, то у Москвы нет никаких оснований притязать ни на 860, ни на 862 год, ни на 988. Это история другой, чуждой ей идеологически, культурно и духовно страны.

Чем действительно прославилась за свою 300 летнюю историю Россия так это вероотступничеством, вероломством и откровенным предательством, так как всегда нарушала подписанные ею договора, данные слова и обещания.

Объяснить такое отношение российских правителей достаточно просто. Согласно принятой во времена Ивана III доктрине Третьего Рима, заимствованный у Орды титул Царя был выше всех существующих, так как тварного мирского московского царя или Царя царей, наградил титулом сам Бог, остальные же мирские монархи были простого происхождения. Иными словами московские самодуры считали себя тварными Богами, а посему не перед кем могли слова и не держать.

Поэтому нарушение Москвой договоров, правил, законов и норм цивилизованного сообщества стало скорее правилом, чем исключением.

Впрочем. Это все полемика. Давайте лучше вернемся к праву России на 1000 летнюю историю Руси-Украины, и происхождении названия, которое она себе придумала в 1721 году.

Даже не знаю с чего начать…

Кто есть такая Россия?

Улус Золотой Орды, основанный в конце XIII века?

Вероотступница? Предательница христианства середины XV века?

Раб Золотой Орды предавший старого хозяина и присягнувший на верность новому (Крыму) в конце XV века?

Московское царство Ивана Грозного от 1547 года?

Патриархия основанная в 1613 году Романовыми?

Страна, образованная Петром I 2 ноября 1721 году?

Красная джамахирия 1922 года разлива?

Переобутый на лету концлагерь основанный чекистами в 1991 году?

Так что, с чего же начнем?

С того как первые великороссы отбили право на жизнь у мамонтов?

С того момента как царь Узбек посадил на трон Москвы - Калифа Ивана, более известного нам как Ивана Калиту?

С того момента как Иоанн III отказался платить дань Сараю и начал платить дань Бахчисараю?

С того момента, как Иоанн Грозный избрал себя самолично в цари?

Или, все же с того момента, когда царь Петр своим указом переименовал Московское ВЕЛИКОЕ княжество в ВЕЛИКО Российскую Империю?

Как о предпосылках появления государственности, я бы все же рекомендовал говорить о прародительнице России - Московском княжестве, которое появилось в середине XV века. Когда один из улусов Золотой Орды предал своего царя и выступил на стороне предателя трона, и соответственно одного из на него претендентов.

Рождение России: Сепаратизм или вероломное предательство?

Правители Орды, после захвата Руси испытывали острую необходимость в оптимизации логистических схем по сбору налогов с территорий облагаемых данью. И им был просто необходим перевалочный пункт, склад, база, биллинговый центр. Именно ним и стал град Москов.

Ввиду ряда династических браков и Орда до XIV века исповедовала веротерпимость, греческий обряд сожительствовал в Орде с несторианством и другими религиями, а поэтому у них всегда была некая симфония с Константинополем, его патриархами и императорами. В XIV веке, во время правления царя Узбека, официальной религией Орды стал ислам. Учитывая огромное исламских проповедников, к середине XV века Орда стала заложницей идеи газавата: священной войны Османов против христианства, что предопределило судьбу Второго Рима - Константинополя.

Москва была очень богатым городом, так как половина собираемой Ордой дани оставалась в ней.

При этом правда, Москва не была ни культурным ни сакральным городом, ни для Орды, ни уж тем более для Руси.

Киев же, несмотря на события 1240 года оставался культурным и религиозным центром, сердцем Киевской (Руськой) митрополии – сакральным центром церкви Руськой обряда.

В 1247 году митрополитом Руськой церкви становится Кирилл, которого как раз и связывают с исходом резиденции митрополита во Владимир-на-Клязьме.

В 1261 году Кирилл при содействии Неврюя-Невского открывает в Сарае Царскую - Сарскую (Сарайскую) епархию. Вот только перенести кафедру из Киева, а также переименовать Руськую церковь в Сарайскую ему не дали. А для того чтобы переезд во Владимир-на-Клязьме был оформлен официально и был признан в Константинополе, потребовалось создание первого фейка: составление нового летописного свода, который бы должен был стать историческим доказательством проживания киевского митрополита в Ростово-Суздальском крае.

Считается, что переезд кафедры во Владимир состоялся в 1299 году.

А в Москву, как пишут местные баснописцы, Киевская кафедра переехала в 1315 году.

Это ложь.

В ярлыке от царя Орды Мухаммед Булака митрополиту Михаилу от 1379 года есть текст:

"И как сед в Володимери Богу молиться за нас и за племя наше”...

Нет никаких упоминаний о переезде митрополии Киева в Москву и в более поздних документах. Как и нет никакого упоминания о митрополита Московского. Нет и не было решения о переименовании митрополии Киевской в Московскую. Нет ни единого митрополита Киевского, Московского и всея Руси! Москва никогда не была и не стала кафедральным градом Руськой церкви!

Единственное, что и правда имело место быть, так это существование двух митрополитов киевских поставленных в 1356 году: на Орду (Владимир) - Алексия, и на Русь, Литву и Новгород - Романа.

То, что есть так это факт того, что в 1441 году, князь Москвы Василий Темный, сохраняя верность царю Орды, отказалась присоединиться к союзу христианских церквей и единым фронтом выступить против союзника Орды - Османской империи.

Дело в том, что на Ферраро-Флорентийский соборе, соборе всех христианских церквей, проходившем в 1438-1445 годах, Константинополь подписал фактически мирное соглашение с Римом, а Москва из этого соглашения вышла, так как дала клятву верности царю Орды, который в свою очередь был вассалом Порты, которая вела войну с Вторым Римом.

Москва отвергла положения Ферраро-Флорентийской Унии, изгнала киевского и Всея Руси митрополита Исидора.

Москва сама, безо всякого принуждения вышла из лона святой церкви, предела анафеме Константинополь и весь остальной православный мир, объявила себя "Третьим Римом", "Наследницей Римской Империи", "Последним Оплотом Православия", "Пупом Земли"…

Московские анналы пишут, что: “Статус автокефалии Москва де-факто имеет с 1448 года, когда собор в Москве поставил на Руськую митрополию с центром в Москве рязанского епископа Иону”.

Вот только никакого центра веры в Москве никогда не было и быть не могло.

Была и остается секта, отдаленно похожая на церковь руського и греческого обрядов.

Посему, после предательства Константинополя, самопровозглашенный якобы “автокефальный” митрополит Иона в 1460 году, который именовал себя никак иначе как "митрополитом Киевским и всея Руси" - самозванец.

Не стала Москва сакральным центром веры и уж тем более руськой церкви и после того как Сарайский (Царский) епископ Вассиан, в 1480 году разрешил Ивану III выступить против царя Орды - Ахмата.

Не стала Москва столицей новой империи, когда подженила Ивану III на племяннице преданного ею же последнего константинопольского императора Константина.

Хорошее начало. Можно сказать, что с 1461 пошла Россия?

Вроде бы как идеологически да, но если говорить об имперской сущности, то до 1721 Московия как бы не старалась ни Русью ни Россией официально нигде не называлась, ибо даже тут ей наглости не хватало.

Но поехали дальше…

Рождение России: Государь: подделка родословной, подлог, обман, фальсификация

Идея государственности ранее была неразрывно связана с религией. Религиозная компонента была той основой и доказательством на базе которой выстраивалась вся вертикаль власти. Национальная компонента тогда отсутствовала, хотя иногда фактически подменяла религиозную. Так христианскую веру называли греческой, руськой или латинской. К примеру поляками называли в Украине католиков.

Так было до становления концепции национальных государств в начале XIX века.

Но так как ни о какой нации, тем более на Московии не могло быть и речи, то для обоснования претензий на суверенитет логично была взята христианская концепция симфонии духовной и светской власти. Согласно этой концепции церковь власть это симфония двух ее ветвей: патриарха и императора.

Руководствуясь данной концепцией Москва с XIV века клянчила у Константинополя для своих князей титул императора, но всегда получала отказ. Что логично. Москва платила дань Орде и фактически была ее рабой.

Само право заявить о себе как об отдельном государстве, очень теоретически появилось у Москвы в 1480 году, после того как московский князь Иван III, прислушавшись своего духовника Вассиана (Рыло), правившего ранее на Сарайской или Царской епархией, и пошел войной на своего Императора - царя Орды Ахмата.

Именно царя. Так как титул царь имеет ордынские корни.

Первыми Московскими Царями, а вовсе не Ханами были Джанибек и Узбек.

Московские же князья Калифы пытались назвать себя Царями несколько раз, и укоренилась эта традиция после венчания на царство которое придумал Иван Грозный с позволения и по настоянию попов его московской секты.

Однако одним разрешением церкви стать императором было как бы не совсем достаточно, главным обоснованием права на трон послужили “древние” манускрипты: "Сказания о князьях Владимирских” и “Степенная Книга” написанные в преддверии венчания на трон. Согласно информации из данных фолиантов, древним прародителем Ивана Грозного был первый император Рима - Октавиан Август. И от него через прародителя пруссов Прусса, а затем Рюрика и правителей Киева Грозный имел право называться чуть ли не единственным правозаступником титула императора Рима!

Отдельно, дабы максимально плотно связать Москву с Русью, была написана легенда о даровании Киевскому князю Владимиру Мономаху некого прототипа царской короны: “Шапки Мономаха”, которая потом была передана единственному полноправному наследнику - Ивану IV.

В следующей подделке, духовной грамоте Ивана IV о подарке царя Узбека говорится так: “Сына своего Ивана благословляю царством Руським, шапкою Мономаховскою, что прислал прародителю нашему, царю и великому князю Владимиру, царь Константин Мономах из Царьграда”.

Не буду отвлекать ваше внимание, тем, ч император Константин Мономах никак физически не мог передать своему внуку никакую “шапку”, да и тюбетейка Узбека отточенная мехом не особенно была видным убором в Константинополе.

Вот что пишет о ней историк Борисов: “Золотая тюбетейка, которой ордынский царь Узбек наградил за преданность Ивана Калиту (Калифа Ивана)”.

Помимо этого Иван IV присвоил себе полный пакет титулов первого и второго Рима.

Голландский дипломат Б. Койэтт пишет: “Гербом Царя, как и Римского императора, служит, двойной орел, однако с опущенными крыльями. Этот герб введен Иваном Васильевичем из честолюбия, так как он хвалился происхождением из рода Римских императоров”.

Римский посол Даниэль Принц в своем сочинении Moscoviae ortus et progressus от 1577 года, рассказывает: “Москвитяне утверждают, что Московские Князья назывались Царями по всему праву и издревле. Ибо, во-первых, они относят происхождение своего Князя к Кесарю Августу. Итак, с того времени Московские Князья требуют себе имени Императора воздают Великому Князю те же титулы, какие Римскому Императору”.

Карамзин, пишет, что двуглавый орел на московском гербе стал употребляться с 1497 года. При этом он доказывает, что право на Византийские регалии Москва получила как приданное от Зои (Софьи) Палеолог, браком с которой сочетался Иван III. Примечательно, что Софья Палеолог не могла быть носителем императорских регалий. Католичка Зоя была из разорившейся семьи генуэзского купца и последнему Императору Византии - Константину XI приходилась лишь племянницей. Так что, герб Палеологов Москва присвоила себе сама.

Вот титул самозванца: "Великий государь, Божиею милостью царь и великий князь всея Руси, Владимирский, Московский, Новгородский, Псковский, Рязанский, Тверской, Югорский, Пермский, Вятцкий, Болгарский и иных, царь Казанский, царь Астраханский, царь Сибирский, и всея Северныя страны повелитель".

При Иване Грозном миф о превосходстве московских князей над всеми другими, стал воплощенной реальностью.

Финальным аккордом в чреде подделок стала выданная в 1561 году самому себе "Грамота константинопольского патриарха" или “Ложная грамота”.

"Соборная грамота, подтверждающая титул самодержца всея Руси, подписанная тридцатью шестью греческими митрополитами и епископами была утверждена в 1561 году Константинопольским патриархом Иософом" - пишут в московских анналах.

Все бы вроде хорошо, но вот ни слова о данной грамоте, как и копии документа в Константинопольской канцелярии такого документа нет.

На сию грамоту последовала незамедлительная реакция царя Девлет Герая, который юмора Грозного не оценил.

Весной 1571 года Девлет Герай предпринял свой знаменитый поход на московские земли, завершившийся сожжением Москвы.

Перед самым сожжением, Грозный направил Девлет Гераю челобитную, где называл его ЦАРЕМ, а себя - его верным слугой. Грозный даже соглашался отдать Астраханское царство, но не Казанское. Как описывал эти события в своем труде "История государства российского" Н. Карамзин: "Девлет Герай отписал князю: "Мы пришли за твоей короной и головой, везде искали тебя, сожгли твой град, но ты не явился и против нас не встал, а еще хвалишься, что ты "царь". Были бы в тебе стыд и дородство, ты вышел и стоял бы против нас".

Определенный протест в действиях Грозного можно толковать по-разному, если опустить факт продажи Московии Англии

Английские монархи проявили живой интерес к новой колонии.

Уже в феврале 1555 года была утверждена Хартия акционерной Московской компании получившая монопольное право на торговлю с Московским государством.

Уже с первых шагов своей деятельности Московия Компания монополизировала торговлю на мировом рынке.

Британский исследователь У. Скотт подтверждал: “Московская торговая компания владела не только монополией экспорта московских товаров в Англию и импорта английских продуктов на Московию, но благодаря её концессиям на Московии, она имела исключительное право вывоза воска из страны. Она владела этой монополией не только в снабжении Англии этим товаром, но и всей Европы, и в определённой мере лесными материалами также”.

Иван Грозный предоставил Московской компании все возможны привилегии, разрешив её агентам вести беспошлинную транзитную торговлю в Персии, а также искать железную руду в Вычегде и переплавлять монету в Москве, Новгороде и Пскове.

Для безопасности английских купцов приписали к опричнине!

С июня 1569 по май 1570 продолжались переговоры московского посланника Андрея Григорьевича Совина с лордами из Тайного совета.

В своей тайной грамоте московитскому царю от 18 мая 1570 года Елизавета вела речь о возможности в случае мятежа на Московии принять царя с его семьей в Англии, где он никакого не понесёт оскорбления, либо утеснения в вере, но свободно и неудержно может из Англии, по желанию своему, куда изволит ехать. Причём королева обещала выделить для царя в своем королевстве место для содержания на его собственном счёте на всё время, пока ему будет угодно оставаться у неё.

Иными словами. Если кто не понял. Иван Грозный был не первый, кто предал своего царя, но стал первым, кто строить себе убежище как и многие современные “русские” на Туманном Альбионе!

Но тайный план Грозного этим не ограничивался. Московский самозванец пытался женить на себе английскую королеву!

“Князья и бояре, особенно ближайшее окружение жены царевича семья Годуновых, были сильно обижены и оскорблены этим, изыскивали секретные средства и устраивали заговоры с целью уничтожить эти намерения и опровергнуть все подписанные соглашения”, — свидетельствовал Горсей.

18 марта 1584 года Иван Грозный в возрасте 53 лет “внезапно скончался”.

Историк В. Корецкий так описывал причины его “внезапной кончины”:

Борис Годунов, Богдан Вельский и лейб-медик царя, голландец Иоганн Эйлоф, приготовивший питье с ядом, отравили его. При этом, чтобы действие яда однозначно точно было фатальным, Годунов и Вельский, на всякий случай его еще и задушили.

Борис Годунов, на самом деле, послужил Москве, куда больше чем вам кажется. Именно благодаря его стараниям Москва стала "легитимной".

Дело было так:

В 1589 году Борис Годунов обещаниями щедрых даров заманил в Москву константинопольского патриарха Иеремию II, где предложил возглавить "Владимирское и всея России патриаршество".

Иеремия II отказался. Тогда Борис Годунов запер его “в гостях” на полгода, а когда понял, что Патриарх не будет их подписывать, открыто заявил, что всенепременно утопит того в пруду. После чего тот был вынужден подписать документы о законности создания Московской патриархии. При этом, Москва стала центром отдельной Московской Патриархии, а не Митрополии. В грамоте на установление в Москве патриаршества перечисляются лишь московские епархии. И нет никакого упоминания про епархии Руськой митрополии!

И после 1589 года Константинополь продолжал считать Киевскую митрополию независимой от Москвы и продолжал ставить туда митрополитов.

Вот только это не конец истории. Еще один подарок получила от Иеремии II Москва.

Вы знаете, что документ от 1590 года подтверждающий законность Московской патриархии - фальшивка?

В грамоте Константинопольского собора от 1590 года, утвердившего существование Московского патриархата, из 106 подписей его участников 65 подписей являются поддельными, сделанными чиновниками патриаршей канцелярии от имени отсутствовавших членов собора!

Иеремия II, выехавший из Москвы в мае 1589 года и возвратившийся в Константинополь лишь весной 1590 года, стремясь облегчить тяжелое материальное положение Константинопольской патриархии путем получения богатых денежных даров за утверждение Московского патриаршества, поторопился созвать собор и чтобы достигнуть цели и создать у московского правительства впечатление того, что судьба Московского патриаршества решалась большим и представительным собором, чиновниками Константинопольской патриархии подделал подписи всех отсутствовавших членов собора! (Фонкич Б.Л. Греческие грамоты советских хранилищ // Проблемы палеографии и кодикологии в СССР. М., 1974).

Можно конечно утверждать, что Москва имеет право на престол Руси так как на соборе 1686 года Киевская кафедра Руськой церкви была передана под управление Московский Патриархии.

Вот только тут есть ряд замечаний.

Во-первых: Константинополь отказался изначально признавать их законность. Вот ответ канониста Дорисфея на первое такое требование: "Деяния московского патриарха Иоакима, который рукоположил Гедеона, нарушают церковные каноны, разрушают единство Православной Церкви и является образцом вмешательства в дела чужой епархии".

Во-вторых: решение было получено шантажом и подкупом: Султану Османской Империи поступил ультиматум, патриарх Дионисий получил взятку, что документально подтверждено: "Три сорока соболей и 200 червонцев”, за согласие передать Киевскую митрополию в юрисдикцию Московской Патриархии.

Сегодня это решение уже признанно незаконным.

Признание его незаконности опять-таки возвращает нас к вопросу: почему Россия незаконно использует историческое название Украины - Русь? Почему Московская патриархия называет себя Русской, хотя исторически она отказалась от родства с Руськой церковью?

Как передается право на трон в цивилизованном мире примерно понятно.

Ритуал передачи права царствовать на Московии имеет ряд особенностей. Трон можно получить исключительно посредством цареубийства, путча, восстания, переворота…

Так Иван III дабы заполучить княжий престол Москвы лишил жизни всех наследников князя Всеволода "Большое гнездо", Василий III в свою очередь убил наследников Ивана III царевичей Дмитрия и Ивана.

1533 - Василий III погиб (был отравлен Иваном Грозным)

1584 - Иван Грозный, зачах (отравлен и задушен)

1605 - Борис Годунов, умер (отравлен)

1605 - Фёдор II Борисович Годунов, свергнут и убит

1606 - Дмитрий Иванович, он же Лжедмитрий I, убит во время мятежа

1689 - Софья умерла заключении

1696 - Иоанн Алексеевич, "скоропостижно скончался" (отравление)

1725 - Пётр I умер, от многочисленных заболеваний (отравление)

1727 - Екатерина I, туберкулез (отравление)

1730 - Петр II, "простудившись" умер на шестнадцатом году жизни (отравление)

1730 - Анна Иоанновна, умерла от мочекаменной болезни (отравление)

1741 - Елизавета Петровна свергла младенца-императора

1762 - Пётр III в результате переворота отрекся от престола и был убит

1764 - Иоанн Антонович убит в Шлиссельбургской крепости собственной стражей

1801 - Павел I убит заговорщиками

1855 - Николай I, умер от "простуды" (отравление)

1881 - император Александр II убит террористами

1917 - красная джамахирия отстранила от власти Николая ІІ и убила

1924 - Ленин, отравлен

1953 - Сталин, паралич (отравление)

1964 – Хрущев, отстранен заговорщиками

1991 – Горбачев, путч

2000 – Ельцин, смещен заговорщиками

Интересная картина? Почти каждый правитель "Третьего Рима" умирает от рук своего наследника, при чем, что примечательно, чаще всего от отравления!

“Северная война” стала причиной рождения России. Все ее события неразрывно связаны с именем Петра I, единственного действительно революционного реформатора России за все время ее существования.

Традиция “освобождать” соседствующие народы от собственности и независимости досталась Москве от ее прямых предков - Золотой Орды. Не был изобретателем велосипеда и Петр, который фальсифицировал историю дабы найти ряд “справедливых причин” для нападения на Швецию.

То, что именно Россия и ее союзники, а не Швеция, как утверждают российские источники, развязали “Северную войну”, знают немногие. Основная масса твердо уверена, что это Россия - мать подверглась ничем не мотивированным нашествием злобных захватчиков.

Причины, по которым Петр І напал на Швецию, он описывал так: "В целях возвращения стонавших под иноплеменным гнетом прибалтийских территорий, ИСКОННЫХ земель отцов и дедов, коварно захваченных скандинавами в тяжелые для Москвы смутные годы начала XVII столетия".

Это чистой воды бред.

Реальным мотивом войны послужило даже не банальное желание агрессора оккупировать близлежащие, безусловно "сакральные для россиян" земли. А зависимость перед Англией, которую Москве в свое время подарил Иван Грозный.

Грозный не просто подписал торговое соглашение с Англией, но и взялся обслуживать грабеж подконтрольных земель и налаживать более выгодные для этого логистические схемы. Так как грабить Московию и ее колонии Англии мешала Ливония, уже в 1558 году Москва при помощи Крымского царя напала на Ливонский орден.

Казалось бы, что тут хорошего? Война длившаяся без малого 30 лет была бездарно проиграна. Все попытки Иоанна Грозного, все его грязные методы, и даже введенная им опричнина, не смогли дать ему необходимое преимущество. Вот только это верхушка айсберга.

Спонсором Ливонской войны, стало не пресловутое собирательство земель, а "просьба" английской короны, которая оплатила все военные расходы.

Цель, которую преследовала Англия - контроль над Балтикой.

Несмотря на то, что в результате войны Московия была практически разбита, Англия практически уничтожила Ганзейский союз на Балтике, и окончательно перехватив торговую инициативу, превратилась в сильнейшую морскую державу.

Следующая война за Балтику в интересах Лондона была проиграна Москвой в 1617 году. Тогда молодой шведский король, при посредничества английского дипломата Джона Меррика заключил мир с Москвой. Тогда Швеция сохранила все балтийские владения, уступив за тонну серебра Московии Новгород.

Петр I также за деньги Англии взялся уничтожить единственно мешавшую ей на Балтике Швецию. Благодаря победе Петра ей удалось построить свой "северный поток" и с оккупированных Москвой территорий потекли в Англию ископаемые и драгоценности добытые в недрах Сибири и других колоний.

Так вот, после того как 10 сентября 1721 года между Москвой и Швецией был заключен Ништадтский мир, который завершил Северную войну, продолжавшуюся 21 год. Москва до конца расчистила для Англии выход в Балтийское море.

Именно в ознаменование этого события Сенат и Синод решил преподнести Петр I титул Императора (ВСЕ) российского со следующей формулировкой: “как обыкновенно от римского сената за знатные дела императоров их такие титулы публично им в дар приношены и на статутах для памяти в вечные роды подписываны”.

А уже 2 ноября (22 октября по старому стилю) 1721 года в Троицком соборе Санкт-Петербурга была проведена обедня, а затем зачитан текст заключённого со шведами мирного договора.

Феофан Прокопович выступил тогда с проповедью, назвав Петра I “Отцом Отечества”, “Императором” и “Великим”.

Вслед за ним к Петру, подошли сенаторы, и канцлер граф Головкин обратился к Петру с просьбой принять титул “Отца Отечества, Петра Великого, Императора Всероссийского”.

Так на свет появилась (ВСЕ) ”Российская империя”.

Следует отметить, что “Российская империя” по сути и содержанию есть пародией на Римскую империю.

Название империи есть греческой формой названия центра веры: Руси.

Санкт-Петербург (Новый Рим) как Константинополь стал центром (Российской или Православной) империи. Санкт-Петербург, кстати, назван не в честь Петра I, как думают многие. Он назван в честь Святого Петра - покровителя Рима.

Герб Российской империи - копия герба Палеологов, последних ромейских правителей.

Затем, что 300 летнему государству пародии на почившие в бозе империи; колонии с амбициями метрополии, всегда очень хотелось походить на своих кумиров, а чтобы затмить их, очень хотелось сказать, что Россия это 1000 летним Рейх, только молодой.

Так что же отличает Россию от всех других государственных образований в мире?

Ей и правда удается одновременно грабить колонии и пресекать мятежи на оккупированных территориях, выполняя при этом взятые перед метрополией обязательства, и ей же при этому угрожать. Сотрясать кулаками воздух посылая в сторону метрополии гневные проклятия, а также все свои деньги, детей, семьи и все остальное, что удается заработать непосильным трудом находясь во власти как на вахте на урановых рудниках.

Вот такое вот мертворожденное, а потому и не способное умереть, ненасытное дитя предательства, лжи, пороков, обмана и паранойи.

Ну и напоследок предлагаю читателю полную версию политического завещания Петра I:

“Во имя святой и нераздельной Троицы, мы, Петр, император и самодержец всея России и проч., всем нашим потомкам и преемникам на престоле и правительству русской нации...

Поддерживать русский народ в состоянии непрерывной войны, чтобы солдат был закален в бою и не знал отдыха; оставлять его в покое только для улучшения финансов государства, для переустройства армии и для того, чтобы выждать удобное для нападения время. Таким образом, пользоваться миром для войны и для мира в интересах расширения пределов и возрастающего благоденствия России. Вызывать всевозможными средствами из наиболее просвещенных стран военачальников во время войны и ученых во время мира для того, чтобы русский народ мог воспользоваться выгодами других стран ничего не теряя из своих собственных. При всяком случае вмешиваться в дела и распри Европы, особенно Германии, которая, как ближайшая (страна), представляет более непосредственный интерес. Разделять Польшу, поддерживая в ней смуты и постоянные раздоры, сильных привлекать на свою сторону золотом, влиять на сеймы, подкупать их для того, чтобы получить возможность участвовать в избрании королей, проводить на этих выборах своих сторонников, оказывать им покровительство, вводить туда русские войска и временно оставлять их там, пока не представится случая оставить их там окончательно. Если же соседние государства станут создавать затруднения, то их успокаивать временным раздроблением страны до тех пор, пока можно будет отобрать назад то, что было им дано. Захватить как можно больше областей у Швеции и искусно вызывать с ее стороны нападения, дабы иметь предлог к ее покорению. Для этого изолировать ее от Дании, и Данию от Швеции и заботливо поддерживать между ними соперничество. В супруги к русским великим князьям всегда избирать германских принцесс для того, чтобы умножать родственные союзы, сближать интересы и, увеличивая в Германии наше влияние, тем самым привязать ее к нашему делу. Преимущественно добиваться союза с Англией в видах торговли, ибо это именно та держава, которая для своего флота наиболее нуждается в нас и которая может быть наиболее полезною для нашего флота. Обменивать наш лес и другие произведения на ее золото и установить между ее и нашими торговцами и моряками постоянные сношения, которые приучат нас к торговле и мореплаванию. Неустанно расширять свои пределы к северу и к югу, вдоль Черного моря. Возможно ближе придвигаться к Константинополю и Индии. Обладающий ими будет обладателем мира. С этой целью возбуждать постоянные войны, то против персов, основывать верфи на Черном море, мало-помалу овладевать как этим морем, так и Балтийским, ибо и то и другое необходимо для успеха плана - ускорить падение Персии, проникнуть до Персидского залива, восстановить, если возможно, древнюю торговлю Леванта через Сирию и достигнуть Индии, как мирового складочного пункта. По овладении ею можно обойтись и без английского золота. Установить и старательно поддерживать союз с Австрией, поощрять для виду ее замыслы о будущем господстве над Германией, а втайне возбуждать против нее недоброжелательство в государях. Стараться, чтобы те или другие обращались за помощью к России и установить над страною нечто вроде покровительства (протектората) с целью подготовки полного ее порабощения в будущем. Заинтересовать австрийский дом в изгнании турок из Европы, а, по овладении Константинополем, нейтрализовать его зависть или, возбудив против него войну, или дав ему часть из завоёванного, с тем чтобы позднее отобрать это назад. Привлечь в свою сторону и соединить вокруг себя всех греко-восточных дезунитов (grecs desunis) или схизматиков (православных христиан), распространенных в Венгрии, Турции и южной Польше, сделаться их средоточием и опорою и предуготовить всеобщее господство над ними посредством установления как бы духовного главенства; таким образом приобрели столько союзников друзей, сколько окажется их (дезунитов) у каждого из наших врагов (ce seront autant d amis, qu on aura chez chacun des ses ennemis)). Когда Швеция будет раздроблена, Персия побеждена, Польша покорена, Турция завоевана, армия соединены, Черное и Балтийское моря охраняемы нашими кораблями, тогда надлежит под великой тайной предложить сперва Версальскому двору, а потом и Венскому, разделить власть над вселенной. Если который либо из них, обольщаемый честолюбием и самолюбием, примет это предложение - что неминуемо и случится, то употребить его на погибель другого, а потом уничтожить и уцелевшего, начав с ним борьбу, в исходе которой уже будет нельзя сомневаться, ибо Россия в то время уже будет обладать всем Востоком и большей частью Европы. Если, паче чаяния, тот и другой откажутся от предложения России, то надлежит искусно возжечь между ними распрю и истощить их взаимной борьбе. Тогда Россия, воспользовавшись решительной минутой, должна устремить свои заранее собранные войска на Германию и одновременно с этим выслать два значительных флота, один из Азовского моря, другой из Архангельска, с своими азиатскими ордами под прикрытием вооруженных флотов Черноморского и Балтийского. Выйдя в Средиземное море и океан, они наводнят, с одной стороны Францию, с другой Германию, и когда обе эти страны будут побеждены, то остальная Европа уже легко и без всякого сопротивления подпадет под наше иго.

Так можно и должно будет покорить Европу”.

Таким образом, Петр I, зараженный идеями Третьего Рима, не только превратил захудалую восточную деспотию в Православную империю, но и очертил ей план захвата мира. Что и стало главной задачей всех его потомков и последователей. И снова же, это при том, что, продолжая, сеять в информационном пространстве семена ненависти к Западу правители России не прекращают обескровливать ее, выводя в метрополии все, что можно украсть, унести или попросту переместить...