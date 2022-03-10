В Херсоне пара медиков в условиях военного положения заключила брак. Фото
В Херсоне, который окружен российскими войсками, поженилась пара врачей-интернов областной клинической больницы. Влюбленным не помешала даже война.
Как стало известно OBOZREVATEL, брачная церемония состоялась 10 марта в 12:00. В связи с военным положением официальную часть провел руководитель Херсонской областной клинической больницы.
Девушка из Днепра и парень из Херсона стали первой парой в городе, которая узаконила отношения с дня начала войны – 24 февраля.
Влюбленным подарили торт и подарки. Кроме того, председатель областного совета Александр Самойленко пообещал предоставить новоиспеченным супругам отдельную квартиру, но уже после войны.
Как писал OBOZREVATEL, ранее спасатели ГСЧС Украины в Одесской области организовали сюрприз для своего коллеги. Тот со своей любимой давно готовился к свадьбе, но из-за российской войны пара отложила торжество. Влюбленным устроили настоящую свадьбу.
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