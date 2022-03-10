В Херсоне пара медиков в условиях военного положения заключила брак. Фото

Прослушивание новости на данный момент не доступно

В Херсоне, который окружен российскими войсками, поженилась пара врачей-интернов областной клинической больницы. Влюбленным не помешала даже война.

Как стало известно OBOZREVATEL, брачная церемония состоялась 10 марта в 12:00. В связи с военным положением официальную часть провел руководитель Херсонской областной клинической больницы.

Девушка из Днепра и парень из Херсона стали первой парой в городе, которая узаконила отношения с дня начала войны – 24 февраля.

Видео дня

Влюбленным подарили торт и подарки. Кроме того, председатель областного совета Александр Самойленко пообещал предоставить новоиспеченным супругам отдельную квартиру, но уже после войны.

Как писал OBOZREVATEL, ранее спасатели ГСЧС Украины в Одесской области организовали сюрприз для своего коллеги. Тот со своей любимой давно готовился к свадьбе, но из-за российской войны пара отложила торжество. Влюбленным устроили настоящую свадьбу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!