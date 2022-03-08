Военный, сбивший вражеский Су-35 над Черниговом: народ и армия едины, нас не победить

Военный Сергей Чижиков, сбивший вражеский Су-35 над Черниговом, заявил, что народ и армия едины, поэтому украинцев не победить. По его словам, после сбитого самолета он стал получать слова благодарности.

Об этом Чижиков рассказал в интервью изданию hromadske. Мужчина рассказал, что последние четыре года он работал в "Укрпочте", но у него есть военное прошлое.

"Людям кажется, что я почтальон Печкин, сбивший самолет. Я как бы занижаю свои силы, но одновременно усиливаю веру нашего народа", - отметил он.

Военный также уточнил, что в 1989 году он окончил Полтавское ракетно-зенитное училище, служил в армии, а в 1993-м уволился. Кроме того, в 2017 году он собирался на контракт на службу и уже даже прошел медкомиссию, но поскольку на тот момент ему было за 50, а на контракт брали мужчин до 42 лет, ему не удалось его заключить.

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Он также отметил, что когда началась полномасштабная война России против Украины, где-то до обеда обдумывал, а потом пошел в военкомат.

"Я знаю, что мы победим, потому что народ так же поднялся, как и в 2014 году. Тогда у нас (в армии – ред.) ничего не было, нам люди несли все – от сала и до бензина. Сейчас куда бы мы ни заехали, нас везде встречают — помогают ремонтировать технику, стирать вещи. Народ и армия едины, нас не победят. Вопрос только времени. Как скоро это произойдет, зависит не только от нас, но и от международного сообщества: как нам будут помогать с оружием, насколько быстро упадет Россия. Они понемногу выдыхаются", - подчеркнул Чижиков.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские военные 5 марта под Черниговом сбили российский самолет, обстреливавший жилые дома: один пилот погиб, второй ранен и находится в плену.

Из сбитого Су-35 оккупанты сбрасывали на жилую застройку запрещенные во всем мире фугасные авиабомбы.