Военные уничтожили 35 единиц бронетехники врага благодаря ударным БПЛА от Favbet

Беспилотные авиационные комплексы, переданные 27-й отдельной Печерской бригаде Национальной гвардии Украины благотворительным фондом Favbet Foundation, за месяц работы помогли уничтожить около 35 единиц бронетехники врага и поразить несколько его опорных пунктов, артиллерийских установок и радаров.

Видео дня

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на операторов дронов из числа бойцов Нацгвардии.

В частности, ударный комплекс помог уничтожить 12 танков, 12 боевых машин пехоты, а также одну самоходную артиллерийскую установку, 5 боевых бронированных машин и 5 бронетранспортеров, одну бронированную разведывательно-наблюдательную машину, две пушки МТ-12 и один состав боекомплекта.

Также при помощи комплекса было поражено несколько блиндажей, опорных и наблюдательных пунктов оккупационных войск, укрытий личного состава и около 5 единиц разной бронетехники.

Напомним, в марте 2023 года Favbet Foundation передал НГУ два ударных БПЛА. Среди военнослужащих аппараты получили условное название Favbet-1 и Favbet-2. Всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили более 110 автомобилей, более 65 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила более 60 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.