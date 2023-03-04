Военные испытали боевые дроны ''Кажаны'', купленные волонтерами

На полигоне в Киевской области волонтер и общественный деятель Дана Яровая с украинскими военными провели испытания боевых дронов "Кажаны" и снарядов для них.

Видео дня

"Я не отчиталась вам, куда я потратила почти полтора миллиона ваших средств. Выкупили, отвезли, и протестировали 2 кажана, разной модификации для специально обученных красивых парней. Провели тестирование различных типов снарядов, которые мы с вами выкупаем. Снаряды для дронов, которые используются днем. Это уже мы с вами успешно реализуем. И я радуюсь, когда мне посылают радостные видео, где благодаря всем вам уменьшается количество орков, но увеличивается количество хороших", – поделилась в Facebook Дана Яровая.

Также волонтер рассказала, что в планах выкупать противотанковые снаряды. Недавно передали уже более 30 квадрокоптеров "Мавик" и более 30 боевых дронов.

"Снаряды будем подписывать для вас. Меня часто спрашивают, что чаще всего пишут на снарядах. Больно, когда пишут за погибших близких. Веселое, ваша креативность: "Билет на концерт Кобзона, 1 ряд", "Хочу борщ в Крыму", "Теперь ты хороший"", – поделилась Дана Яровая.