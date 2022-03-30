Военные 47-й танковой дивизий РФ устроили бунт из-за войны в Украине: хотят разорвать контракты – Генштаб

Военнослужащие срочной службы путинской армии массово стали отказываться от участия в войне против Украины. Они подают рапорты на расторжение контрактов.

К примеру, так поступили оккупанты 26-го танкового полка из состава 47-й гвардейской танковой дивизии вооруженных сил РФ. Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке по военной ситуации 30 марта.

По данным наших военных, в рядах ВС страны-агрессора по-прежнему возникают проблемы с комплектованием подразделений личным составом.

"Так, военнослужащие срочной службы 26-го танкового полка из состава 47-й танковой дивизии, подписавшие контракты, после их участия в войне с Украиной начали подавать рапорты с просьбой расторгнуть контракт", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что российские оккупанты также попросили свое военное руководство направить их для дальнейшего прохождения службы в пункт постоянной дислокации.

Вмtсте с тем, подчеркивают в Генштабе ВСУ, ныне РФ перекидывает в Украину войска из непризнанных Южной Осетии и Абхазии. Речь идет о пяти БТГр численностью до 2000 человек. Кроме этого, с 1 апреля захватчики готовятся проводить мобилизацию в "ЛНР".

Накануне, 29 марта, российские оккупанты начали выводить часть своих подразделений с украинских территорий – из Киевской и Черниговской областей. При этом основные силы они собрались сосредоточить на Слобожанском и Донецком направлениях.

В Генштабе убеждены, что заявления РФ об "отводе войск от Киева" – это очередная попытка ввести в заблуждение военное руководство Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в РФ спецназовцы сразу из трех группировок спецотряда быстрого реагирования отказались воевать в Украине. В сеть попала аудиозапись с угрозами, озвученными им российским офицером.

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