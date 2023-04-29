Военнослужащие 78 полка получили от волонтера 5 внедорожников

Военнослужащим 78-го полка ВСУ передали пять внедорожников Nissan Navara. С их помощью бойцы будут эвакуировать раненых с поля боя и доставлять боеприпасы, а также смогут оборудовать авто в группу огневой поддержки. Передал авто волонтер, владелец финансовой компании Богдан Мыслицкий, сообщили в компании.

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"На таком автомобиле может работать боевая четверка, или группа аэроразведки, или огневой поддержки, если на него установить крупнокалиберный пулемет или пехотный гранатомет. При умелом использовании эта машина может занять исходную позицию, нанести поражение и быстро с этой позиции уехать. Поэтому от имени нашего подразделения хочу поблагодарить Мыслицкого Богдана Игоревича. Это человек, который помогает ВСУ с начала войны. Благодаря таким людям мы получаем успехи на поле боя. И чем больше таких людей – тем быстрее будет победа, и цена этой победы будет меньше", – говорит боец 78-го полка ВСУ с позывным "Сирко".

Богдан Мыслицкий говорит: машины выбирал, опираясь на отзывы и пожелания бойцов. Поэтому выбрал именно Nissan Navara, потому что эта модель показала себя хорошо на поле боя – как хорошо проходимая, маневренная и надежная. Он сам занимается перевозкой авто и ремонтом, сам ищет водителей и снабжает их горючим. Имеет даже свою бригаду техников и слесарей, ремонтирующих эти машины в Теребовле.

"Я передаю авто в максимальной готовности для выполнения задач, чтобы ребята сегодня сели и уехали. Ищу машины в хорошем состоянии, двигатель и колеса – это самое-самое основное. А на кузов особо не обращаем внимания – сегодня он цел, а завтра уже может быть поцарапан и в грязи", – говорит Мыслицкий.

Также Мислицкий привозит бойцам амуницию, дроны и рации, а также доставил из Италии около 100 машин скорой помощи. С начала войны волонтер направил на помощь бойцам уже 22 млн грн.