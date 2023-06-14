Вода продолжает спадать, остатки откачивают мотопомпами: итоги девятого дня ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС

На девятый день после подрыва оккупационными войсками России Каховской ГЭС из некоторых населенных пунктов на Херсонщине уже полностью отошла вода. Коммунальщики продолжат мотопомпами выкачивать воду из подвалов подтопленных домов.

Видео дня

Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в обращении к жителям региона. Видео опубликовано на его канале в Telegram в среду, 14 июня (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, по состоянию на вечер 14 июня вода уже отошла от Понятовки Херсонского района.

"В населенных пунктах, от которых отошла вода, сразу начинается стабилизационное восстановление – работают саперы, спасатели, правоохранители, экологи, коммунальщики", – сказал он.

На правобережье остаются подтопленными 27 населенных пунктов, 2079 жилых домов. В течение дня саперы обследовали более 8 га территории, а энергетики восстановили электричество в Ингульце и Заречье. К сети подключили более 800 абонентов, отметил Прокудин.

Коммунальщики продолжают откачивать воду из домов в пострадавших громадах.

В то же время глава МВД Игорь Клименко по итогам дня добавил, что в Херсонской области работают 33 группы саперов. 66 мотопомп выкачивают воду из подвалов домов и улиц населенных пунктов, которые были подтоплены в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

Также правоохранители исследуют затопленные трансформаторные подстанции. "Энергетики уже заказывают оборудование, чтобы как только отойдет вода, подвести жизненно необходимые коммуникации для наших граждан: электроснабжение и газ", – отметил министр.

Он сообщил, что всего из городов и поселков Херсонщины и Николаевщины из-за подтопления было эвакуировано 3761 человека.

6 июня стало известно, что оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, от затопления пострадали десятки населенных пунктов, включая Херсон, тысячи людей потеряли крышу над головой.

Президент Владимир Зеленский назвал устроенный Россией теракт крупнейшей рукотворной экокатастрофой в Европе за десятки лет, а западные лидеры один за другим назвали Россию ответственной за подрыв Каховской ГЭС и отметили, что "террористы не останавливаются, если их не остановить".

В СБУ впоследствии обнародовали перехват разговора захватчиков с признанием, что подрыв Каховской ГЭС совершила диверсионная группа оккупантов. А в США заявили, что американские спутники зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС перед ее разрушением.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты Европейского парламента осудили действия российской армии, подорвавшей дамбу на Каховской гидроэлектростанции, что привело к крупнейшей техногенной катастрофе последних десятилетий. Западные политики убеждены, что таким образом Москва совершила очередное военное преступление.

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