Во время разговора можно быстрее заразиться COVID-19, чем от кашля – ученые

Обычный разговор без защитной маски способствует распространению коронавируса больше, чем кашель.

К такому выводу пришли ученые Кембриджского университета и Лондонского Имперского колледжа, пишет Daily Mail. Они утверждают, что разговор в течение 30 секунд в плохо вентилируемой комнате может представлять больший риск заражения, чем полсекундный кашель.

Исследователи объяснили такое явление тем, что во время кашля образуется большее количество крупных капель, которые оседают на пол, тогда как при речи выделяется больше мелких капелек, которые зависают в воздухе в течение часа.

При этом исследование подтверждает, что в первые несколько секунд кашель несет в себе больший риск, чем 30 секунд речи. То есть человек, стоящий в пределах двух метров от кашляющего с COVID-19, имеет 50-процентную вероятность заразиться благодаря силе кашля и выделяющимся большим каплям, а риск заражения от кого-то, кто говорит с COVID-19, составляет 10 процентов в течение первых нескольких секунд.

Однако такие факторы как поток воздуха, сопротивление и влажность повышают риск заражения в течение часа разговора при определенных условиях в плохо вентилируемом помещении до 20%. Но стоит помнить, что если комната очень хорошо вентилируется и пропускает воздух этот показатель снижается до 7%.

Напомним, большинство пациентов с легкими случаями коронавируса страдают от сухого, стойкого и хриплого кашля, в отличие от больных с обычной простудой. При нем не выделяется мокрота или слизь, поэтому вы не чувствуете, как слизь стекает по горлу, рассказали ученые. Кашель от COVID-19 часто вызывает одышку и присутствует вместе с другими симптомами, однако может быть и единственным признаком инфекции.

При этом медик из Израиля утверждает, что при коронавирусе может быть и кашель с мокротой. Он наблюдается у 36% заболевших.

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