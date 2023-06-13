Во время ракетного удара РФ по Кривому Рогу в поврежденной многоэтажке уцелела Библия. Видео

Ночью российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Украину ракетами. В Кривом Роге захватчики попали в многоквартирный дом, в результате погибли мирные жители.

Видео дня

Однако в поврежденной многоэтажке уцелела Библия. Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях (чтобы его посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Библия уцелела во время ракетного удара России по жилому дому в Кривом Роге", – говорится в сообщении.

На кадрах показано разрушенное здание со множеством квартир, в которых невинно ночью спали люди. После очередного террористического акта России их имущество разлетелось вокруг дома, и среди этого чудом уцелела Библия.

Стоит отметить, что в Бородянке Киевской области спасатели и волонтеры во время работ по разбору завалов нашли чудом уцелевшую во время бомбардировок икону.

Ранее сообщалось, что в ночь на 13 июня Россия устроила новую атаку на Украину.

Сообщалось о минимум двух прилетах в Харькове. Но особенно сильно во время атаки пострадал Кривой Рог: там российская ракета прилетела в 5-этажку. По состоянию на 13:00 сообщалось, что в результате удара по Кривому Рогу погибли 10 человек. За час, когда поисково-спасательные работы были завершены, количество погибших увеличилось до 11 человек.

В минобороны РФ свое очередное военное преступление назвали "ударами по военным объектам" и заявили, что "все цели были поражены".