Во время интервью мэра Чернигова иностранным журналистам раздался взрыв. Видео

Многомиллионная аудитория одной из ведущих телерадиокомпаний мира CNN имела возможность "вживую" увидеть, что творят российские фашисты в украинском Чернигове. Зрители услышали слова мэра города "Мы не сдадимся", после которых раздался мощный взрыв.

Во время интервью мэра Чернигова Владислава Атрошенко телеканалу, которое он давал в прямом эфире из разрушенного города, на заднем плане раздался взрыв от российского боеприпаса. Это произошло именно тогда, когда мэр рассказывал, что российская армия воюет не с ВСУ, а с мирным населением (чтобы посмотреть фото, докройте до конца страницы).

Мэр сообщил, что около 100 – 110 тысяч из 290 тысяч жителей остаются в Чернигове и город будет продолжать сдерживать нашествие российских оккупантов.

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"Мы не сдадимся", - сказал он и в это время раздался взрыв.

Ведущий телеканала спросил Атрошенко, находится ли он в безопасности, на что мэр Чернигова ответил: "У нас нет безопасного места".

По его оценкам, в городе убито около 300-400 человек, но точная цифра неизвестна.

Как сообщал OBOZREVATEL, Чернигов находится в окружении без возможности устроить гуманитарные коридоры и вывезти раненых. В городе началась гуманитарная катастрофа: нет электроэнергии, водоснабжения, продовольствия и лекарства, люди готовят еду на кострах.

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