Под Офисом президента верующие устроили акцию с пением хора. Фото и видео

Колонна с тысячами верующих пришла к Офису президента. После короткого богослужения они передали обращение к Владимиру Зеленскому с требованием остановить "гонения" на Украинскую православную церковь Московского патриархата.

Об этом сообщает сайт "Сегодня". Колонна верующих прошла крестным ходом от парламента до самого Офиса президента. Всего возле ОП собралось около 10 000 человек. Протестующие хотят отменить два закона.

Речь идет о документе №2662-VIII, который обязывает религиозные объединения, имеющие сосредоточения за пределами Украины, прописывать свою "принадлежность" в названии организации.

Также протестующих не устраивает закон № 2673-VIII, которым регулируется процедура формирований религиозных общин на территории нашего государства. Этот документ участники акции называют "церковным рейдерством".

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Протестующие держат соответствующие плакаты. Некоторые из них прячутся от солнца под зонтиками. На фоне слышноь пение хора.

Напомним, OBOZREVATEL сообщал, что 2 июня, представители Украинской православной церкви Московского патриархата протестовали против ID-паспортов. По их убеждению, у них якобы закодированное "число зверя".