Во Львовской области разбился на смерть 35-летний мотоциклист: выяснились детали трагедии. Фото

В ночь на вторник, 23 ноября, в селе Нижняя Рожанка Стрыйского района Львовской области 35-летний мотоциклист съехал в кювет и опрокинулся. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Об этом сообщается на сайте областной полиции. Пилот, оказавшийся местным жителем, управлял гоночным мотоциклом Geon Road (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и решают вопрос об открытии уголовного производства.

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Отметим, что за первые десять месяцев 2021 года (январь-октябрь) в Украине произошло 154 480 ДТП, в которых погибли 2 592 человека и 24 905 травмированы.

Только за октябрь произошло 16 599 аварий (340 погибших и 2615 пострадавших).

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 октября в Киевской области на автодороге между Ирпенем и Бучей произошло лобовое ДТП – столкнулись автомобиль Skoda и мотоцикл Suzuki. 18-летний пилот скончался в больнице.

PS Мы постоянно пишем о дорожно-транспортных происшествиях, чтобы обратить внимание на сложившуюся ситуацию. На дорогах Украины гибнет больше людей, чем в зоне боевых действий на Донбассе. Идет война на дорогах. Не оставайтесь безучастными – ситуацию нужно менять!