Во Львовской области откроют израильский полевой госпиталь, где будут лечить переселенцев и местных жителей

В Мостисках Львовской области завтра, 22 марта, начнет работу израильский полевой госпиталь. Он будет оказывать помощь переселенцам, жителям Мостиской и соседних громад. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram.

По его словам, медучреждение будет работать в специально оборудованных палатках. В нем израильские врачи будут проводить первичный осмотр, а также будет действовать отдельный ковидный изолятор.

В случаях, когда человек нуждается в хирургическом вмешательстве, специалисты из Израиля смогут оперировать в помещениях больницы громады.

"Этот проект реализует Министерство здравоохранения Израиля и Министерство иностранных дел Украины, при содействии Фонда Шустермана, который занимается национальными и социальными проектами в Израиле и JDC", – отметил Козицкий.

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Кроме лечения, израильские медики будут проводить обучение для врачей громады и области, а также рассматривают возможность онлайн-консультаций с израильскими специалистами разных профилей.

"В мостиском госпитале будут работать почти 100 человек, более 60 – это медики", – подчеркнул глава Львовской ОВА.

Ранее во Львове начал работу другой международный полевой госпиталь, организованный американским сообществом "Сумка Самарянина". Двери госпиталя открылись 14 марта.