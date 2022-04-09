Во Львове врачи спасли 4-летнюю девочку, которую на протяжении часа терзала собака

На Львовщине врачи "Охматдета" спасли четырехлетнюю девочку Еву, которую около часа кусала собака. Родители отправили ребенка в село к бабушке из-за войны.

Как рассказала ее мама Виктория, бельгийская овчарка вырвалась из изгороди и неслась нацелено на ребенка. От страха у бабушки отняло ноги. Об этом сообщили на Facebook -странице Львовской областной детской клинической больницы "Охматдет" 8 апреля.

По словам Виктории, женщина ползла спасать Еву на коленях, но упала в обморок. Когда очнулась, смогла найти телефон и позвонить соседу.

"Сосед прибежал и застрелил ее (собаку. – Ред.). Ребенок лежал в шоковом состоянии, без одежды, разорванный. Говорят, что врач скорой помощи, который вез ребенка в "Охматдет" по дороге плакал", – рассказала Виктория.

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Заведующая реанимационным отделением Вера Приймакова сообщила, что девочку привезли в больницу в тяжелом состоянии, с множественными рвано-кусаными ранами головы, лица, рук, ног, туловища.

За жизнь ребенка боролись врачи-реаниматологи, а после стабилизации состояния пять хирургов провели шестичасовую операцию по первичной хирургической обработке ран с остановкой кровотечения.

В настоящее время Ева находится в хирургическом отделении, в дальнейшем ей будут делать пластические операции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсоне собака породы алабай покусала ребенка. 8-летняя девочка попала в больницу в тяжелом состоянии.